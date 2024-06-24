الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ممثلة أممية: محو عائلات بكاملها فى قطاع غزة بسبب العدوان

غزة
غزة

قالت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين مارسي جيموند، "إنه تم محو عائلات بكاملها في بعض الغارات الجوية في قطاع غزة، وكل شخص تقابله لديه قصص رهيبة".

وأضافت جيموند، في منشور لها على منصة (إكس)، عقب زيارتها الأخيرة لقطاع غزة،: "ترى الدمار في كل مكان في غزة والناس الذين يعيشون في مبانٍ مدمرة، ومن يحاولون الحصول على الطعام والماء، ثم ترى مساحات شاسعة من الخيام".

وأشارت إلى أنه في الحرب على غزة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 10 آلاف امرأة، منهن 6 آلاف أم، تركن خلفهن أكثر من 19 ألف طفل يتيم.

واختمت بالقول: "آن الأوان لهذه الحرب أن تنتهي".

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