الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم قفين شمال طولكرم الفلسطينية

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، بلدة قفين، شمال طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن دوريات الاحتلال جابت شوارع وأحياء البلدة، وتحديدًا المنطقتين الغربية والشرقية، ومحيط منطقة الكراج وخزان المياه، والمدارس.

وفي السياق ذاته، أطلقت قوات الاحتلال القنابل الضوئية في محيط حاجز الطيبة جنوب مدينة طولكرم، كما أطلقت قنابل الصوت والأعيرة النارية تجاه المواطنين قرب جدار الفصل والتوسع العنصري، غرب بلدة فرعون جنوب طولكرم، دون أن يبلغ عن إصابات.

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