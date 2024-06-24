الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بطرس دانيال لـ"الشاهد": الشعب المصرى تكاتف لنجدة مصر بعد خطاب السيسى

الأب بطرس دانيال
الأب بطرس دانيال

قال الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكى للسينما، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقت أن كان وزيرًا للدفاع الشعب المصري للنزول بعد الخطاب الأخير لمرسي لأنه كان به خطورة كبيرة وأنه علم بتفاصيله من مسئولين كبار.
 

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هدف مرسي كان دعوة عدد من قادة الجيش والانتقام منهم وهذا كان له خطورة كبيرة على مصر وبحكمة الرئيس السيسي والجيش قالوا إن هذه الدعوة لن تكون إلا بأمر من وزير الدفاع ووقتها نزلت الدبابات الشوارع للتأمين.
 

وتابع، أن الرئيس السيسي، نادى الشعب المصري ليتكاتف لينقذ مصر وبدأنا ننزل وكان له الشرف ونزل ميدان التحرير وناس نزلت عند الاتحادية والشعب المصري كان بكل المدن المصرية، مشيرًا إلى أن حزب الكنبة نزلوا جميعهم وأول مرة نرى الشعب المصري بهذه الكثافة والعدد وبكل الفئات من مثقفين وغيرهم ومن منقبات ومحجبات وعاديين من خوفهم على مصر. 

 

تفاصيل البرنامج

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

بطرس دانيال عبدالفتاح السيسي الشعب المصري مصر تكاتف لينقذ مصر

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