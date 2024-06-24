اعتقال زعيم إقليمى وسط تورط أبنائه فى الهجمات الإرهابية بـ داغستان

أُلقي القبض على رئيس منطقة سرجوكالا في داغستان بعد الكشف عن تورط أبنائه في الهجمات الإرهابية الأخيرة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الروسية.

تؤكد هذه الخطوة خطورة الوضع، حيث تكثف السلطات جهودها للحد من الإرهاب في المنطقة.

ووفقا لما نشرته وسائل الإعلام الروسية، تبين أن أحد المسلحين المهاجمين في محج قلعة هو عثمان عمروف، نجل رئيس منطقة سيرجوكالينسكي، ماجوميد عمروف.

وتوفي رئيس مركز الشرطة في ديربنت بداغستان متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال الهجمات. وتضاف هذه المأساة إلى العدد المتزايد من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون الذين كانوا في طليعة الاستجابة لهذه الاعتداءات المنسقة.