الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اعتقال زعيم إقليمى وسط تورط أبنائه فى الهجمات الإرهابية بـ داغستان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أُلقي القبض على رئيس منطقة سرجوكالا في داغستان بعد الكشف عن تورط أبنائه في الهجمات الإرهابية الأخيرة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الروسية.

 

تؤكد هذه الخطوة خطورة الوضع، حيث تكثف السلطات جهودها للحد من الإرهاب في المنطقة.

 

ووفقا لما نشرته وسائل الإعلام الروسية، تبين أن أحد المسلحين المهاجمين في محج قلعة هو عثمان عمروف، نجل رئيس منطقة سيرجوكالينسكي، ماجوميد عمروف.

 

وتوفي رئيس مركز الشرطة في ديربنت بداغستان متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال الهجمات. وتضاف هذه المأساة إلى العدد المتزايد من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون الذين كانوا في طليعة الاستجابة لهذه الاعتداءات المنسقة.

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