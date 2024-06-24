بطرس دانيال لـ"الشاهد": ملف بناء وترميم الكنائس اختلف كثيرا بعد 30 يونيو

قال الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، إنه: "قبل ثورة 30 يونيو، كان من الصعب التعامل مع بناء وترميم الكنائس المصرية، وتحديدا في محافظات الصعيد، وكانت تتطلب أبسط الأمور العديد من الموافقات التي تصدر من قبل رئيس الجمهورية الإخواني، فمن المفترض أن دور العبادة يوجد بها مساواة".

وأضاف دانيال، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز": "بعد نجاح الثورة وانتهاء عصر الإخوان، اختلف الأمر كثيرا، وكان لي الشرف أن ألتقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تشييد المدن الجديدة، وكان يوجه وزراء الحكومة حينها ببناء الكنائس داخل هذه المدن، وأن لا يقتصر الأمر على بناء المساجد فقط".

وتابع: "الرئيس السيسي يعلم جيدا أن الوطن للجميع ولا يوجد فارق بين مسلم ومسيحي، وبالفعل لاحظنا التغيير الواضح بشأن بناء أو ترميم الكنائس في مختلف محافظات مصر".