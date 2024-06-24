بطرس دانيال لـ"الشاهد": المسلمون قالوا لنا لا تتركوا مصر أثناء حكم الإخوان

قال الأب بطرس دانيال، مدير المركز الكاثوليكي للسينما، إن عددًا من المسيحيين كانوا يفكرون في ترك مصر والسفر إلى الخارج أثناء فترة حكم الإخوان لمصر.

وأضاف "دانيال" خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "خايفين الدنيا تنتهي بنهاية كارثية، وكنت أقول لهم لا ليس لهذه الدرجة والناس كانت خايفة على أولادها ومستقبلها وخسروا خسائر مادية كبيرة جدًا واتحرقت أماكن عملهم، وليس المسيحيين فقط هناك مسلمين أيضًا".

وتابع: "المسلمون كانوا يقولون لنا أوعوا تسيبوا مصر، وكنت أقول لهم مصر بلدنا ولازم كلنا نقف مع بعض"، مشيرًا إلى أن المسلمين والمسيحيين كان لديهم الوعي الكبير من أجل إنقاذ مصر من هذا الخطر.