الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منتخب سويسرا يتعادل مع ألمانيا فى يورو 2024 ويصعد لثمن النهائى

منتخب ألمانيا
منتخب ألمانيا

تعادل منتخب ألمانيا مع سويسرا بهدف لمثله، في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وافتتح دان ندوي التسجيل لسويسرا في الدقيقة 28 من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها ريمو فريلير من الجهة اليسرى.

وتحصل جوناثان تاه مدافع منتخب ألمانيا على بطاقة صفراء في الدقيقة 38؛ ليتأكد غيابه عن فريقه في مباراة دور الـ16 بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وتمكن البديل نيكولاس فولكروج من تسجيل هدف التعادل لـ ألمانيا في الدقيقة 92 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها زميله ديفيد راوم من الجهة اليسرى، ليتقاسم المنتخبان نقاط المباراة.

التعادل رفع رصيد ألمانيا لـ 7 نقاط في المركز الأول ليواجه في دور الـ16 وصيف المجموعة الثالثة، فيما رفع منتخب سويسرا رصيده لـ 5 نقاط في المركز الثاني ليواجه وصيف المجموعة الثانية.

منتخب المانيا سويسرا كأس أمم أوروبا يورو 2024 دان ندوي نيكولاس فولكروج

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