الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 24 يونيو 2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

يحرص مشجعي كرة القدم على معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 24 يونيو 2024 والقنوات الناقلة عبر جوج، حيث تتواصل المنافسات القارية في أوروبا والأمريكتين، في مسابقتي يورو 2024 وكوبا أمريكا 2024.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 24 يونيو 2024 والقنوات الناقلة

وفي التقرير التالي تستعرض "الدستور" معكم أبرز مباريات اليوم الإثنين الموافق 24 يونيو والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

 

وفي بطولة أوروبا، ستقام مباراتان مهمتان، وتكون الأولى ما بين كرواتيا وإيطاليا لخطف بطاقة التأهل رفقة المنتخب الإسباني الذي يواجه منتخب ألبانيا في التوقيت ذاته.

 

بينما سوف تشهد مسابقة كوبا أمريكا الظهور الأول لمنتخب البرازيل في البطولة بمواجهة أمام فريق منتخب كوستاريكا، وكذلك ستقام مباراتان أخريان في المسابقة ذاتها.

 

وفي العالم العربي تستمر منافسات الدوري المصري بـ3 مباريات قوية قبل إقامة مباراة القمة المنتظرة يوم الثلاثاء المقبل في حالة عدم تأجيلها.

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بالتفصيل| جدول مواعيد مباريات اليوم في يورو 2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم في يورو 2024

كرواتيا x إيطاليا - في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مصر - beIN Sports HD 1 Max.

ألبانيا x إسبانيا - في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مصر - beIN Sports HD 2 Max.

مواعيد مباريات اليوم في كوبا أمريكا 2024

كولومبيا x باراغواي - في تمام الساعة 01:00 بتوقيت مصر. 
بيرو x كندا - في تمام الساعة 01:00 بتوقيت مصر. 
البرازيل x كوستاريكا - في تمام الساعة 04:00 بتوقيت مصر.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري 2024

البنك الأهلي x بلدية المحلة - 04:00 بتوقيت السعودية - OnTime Sports.

فاركو x الاتحاد السكندري - في تمام الساعة 07:00 بتوقيت مصر - OnTime Sports. 

الداخلية x زد اف سي  - في تمام الساعة 07:00 بتوقيت مصر - OnTime Sports.

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