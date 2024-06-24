الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بطرس دانيال لـ"الشاهد": تعرضت لهجوم كبير بسبب صداقتى مع الشيخ أسامة القوصى

الأب بطرس دانيال
الأب بطرس دانيال

كشف الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، ساحات الاتفاق والاختلاف بينه وبين صديقه الشيخ أسامة القوصي، مؤكدًا أن الله خلقنا مختلفين كما أننا بأشكال مختلفة بين صاحب الشعر الأشقر والعيون المختلفة وكذلك ألوان الورود مختلفة.
 

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن  المنافسة بينه وبين الشيخ أسامة القوصي، تكون بالشيء الجيد وهذا ليس فقر وأنه كان مقتنعًا جدًا بصداقتهما، لأنه تم مهاجمته بسبب علاقته مع الشيخ أسامة الوقصي.


وتابع، أن الشيخ القوصي، يحدث تجمهر ويجتمع الناس حوله عندما يذهب لأي مكا لكونه معتدلًا ويوصل المعلومة بسهولة ويسر.
وأشار إلى أحد الجمهور سأل الشيخ القوصي عن الفرق بينه وبين السلفيين فرد عليه بقوله أن لديه مخ.

وعن أكثر الأشياء التي أضافها له الشيخ القوصي قال الآيات التي يشرحها عملنا صفحة على الفيس بوك باسم "المحبة"، وكانت أمنيته أن نقدم برناجًا سويًا ونجد من ينتجه هو يتحدث عن المحبة بالقرآن الكريم وأنا في الإنجيل، وك1لك التواضع وكل القيم لأن هذا هو جمال الدين وهذا ما يجعلنا أخوة حقيقي وهذا ما أضافه لنا.
وتابع، أنه أضاف له أنه أدخله الوسط الفني والثقافي، واول لقاء له بهم أخذ جانبًا وكان محرجًا ولكن عندما رأى الرقي في التعامل مع الوسط الفني قال لماذا لم يدخل الوسط الفني.

تفاصيل البرنامج

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.
 

الاب بطرس دانيال أسامة القوصى صداقتهما مهاجمته المحبة بالقرآن الكريم الوسط الفني والثقافي

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