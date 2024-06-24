الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"كبيركم ممول وصغيركم مضلل".. بطرس دانيال يكشف لـ"الشاهد" أهم مقولاته للإخوان

الأب بطرس دانيال
الأب بطرس دانيال

قال الأب بطرس دانيال، مدير المركز الكاثوليكي للسينما، إنه لم يحدث بينه وبين الإخوان أي احتكاك خلال فترة وجودهم في الحكم.

وأضاف "دانيال" خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "قابلت العديد من الإخوان في التليفزيون وكنا نعمل لقاءات ولا أهين أحدًا أتحدث بالمنطق، وقولت لهم عبارة صغيرة وهي أن المتعصب يجهل دين غيره والمتطرف يجهل دينه".

وتابع: "المتعصب هو الذي يجهل دين غيره بسبب عدم معرفته به، لكن المتطرف الذي يستخدم العنف ويرفض الآخر يجهل دينه ويخالف تعاليمه وكنت أقول هذا الكلام للإخوان".

وأردف: "كنت أقول لهم كبيركم ممول وصغيركم مضلل، بمعنى أن هذا يقبض ويضحك عليك أنت ويقولك أعمل دي ودي وهو أصلا عايش في حياة تانية، هناك ناس تحرض على العنف والقتل يعيشون في قصور" مؤكدًا أن عام حكم الإخوان أسهم بشكل كبير في توعية الشعب المصري.

بطرس دانيال الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز الإخوان 30 يونيو

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