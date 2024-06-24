لماذا تخاف الجماعات المتطرفة من الفن والثقافة؟.. بطرس دانيال يجيب لـ"الشاهد" (فيديو)

قال الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكى للسينما، إن: "الجماعات المتطرفة تخاف من الفن؛ لأنها تعتقد أن الفن حرام، وأتذكر جيدًا أن وزير التعليم الإخواني كان يقول إن الموسيقى تثير غرائز البشر، وذلك عكس الحقيقة تماما؛ لأن الموسيقى تجعل الإنسان يعيش في أجواء روحانية عالية للغاية، والتي تهذب النفس والروح".

وأضاف دانيال، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز": "الجماعات المتطرفة تدرك جيدا أن الفن والفنانين يمكنهم فضح ممارساتهم الإجرامية بسهولة تامة، مثل الفنان الكبير عادل إمام، الذي أعد الكثير من الأفلام لتكشف أفكارهم المتطرفة، ولذلك، لديهم عدوان واضح ضد الفن بشكل عام، كما أن أغلب المثقفين والكتاب يعلمون جيدا كيف يفكر هؤلاء المتطرفين، ويستطيعون بسهولة شديدة أن يفضحوا كافة أعمالهم على مرأى ومسمع الجميع".