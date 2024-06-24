الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز

بطرس دانيال يكشف لـ"الشاهد" قصة صداقته مع الشيخ أسامة القوصى

الأب بطرس دانيال
الأب بطرس دانيال

كشف الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكى للسينما، تفاصيل صداقته مع الشيخ أسامة القوصي، مؤكدًا أنه سمع في وقت الإخوان عن شيخ يتحدث داخل مسجد بعين شمس حول أنه من الممكن أن يتولى مسيحي رئاسة الدولة؛ لأنه من الممكن أن يكون هو الأصلح.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه أحضر رقم هاتفة ودعاه لإفطار رمضان والذي تعده الكنيسة ويشارك به شخصيات عامة وفنية وثقافية، مشيرًا إلى أنه حادثه هاتفيًا أخبره بأنه سمع كلامه بالمسجد ودعاه للحفل وأخبره أن به شخصيات فنية وثقافية.

وتابع، أن إفطار رمضان يسمى بإفطار المحبة، وعندما حضر الشيخ أسامة القوصي انبهر به؛ لأنه يوطد الصداقة والمحبة، كما أن الفنانين سعدوا به وجلسوا لجانبه، والصداقة بينهم أصبحت قوية فهو يدعوه للمشاركة في مهرجانات وهو كذلك، كما أن المسلمين والمسيحيين وجدوا فيه شخصية مستنيرة لأنه يشرح المعاني الصحيحة للآيات للناس.

وأشار إلى أن الناس تعجبت من رؤيتها لشيخ وراهب معًا والكاتبة فاطمة ناعوت كتبت مقالًا عن صداقتهما بعنوان "الشيخ والراهب".

تفاصيل البرنامج

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

بطرس دانيال أسامة القوصى تفاصيل صداقته افطار رمضان الكنيسة

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