بطرس دانيال لـ"الشاهد": كنت متفائلا لمصر رغم أفعال الإخوان الإرهابية

قال الأب بطرس دانيال، مدير المركز الكاثوليكي للسينما، إنه كان لديه صديقة تعمل صحفية وقالت إنها ستختار محمد مرسي في الانتخابات.

وأضاف "دانيال" خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "قولت لها أنتي حرة لكن أنا أعرف تأثير نجاح شخص من الإخوان في الانتخابات، قالت لي ده رجل متدين".

وتابع: "قولت لها التدين ليس هذا، التدين إن الإنسان يكون كويس ويحترم الآخر، وقولت لها لدي خبرات طويلة مع الإخوان ولم تقتنع، وبعدما انتخبته ورأت ما حدث قالت لي كان عندك حق".

وأردف: "قولت لها رغم كل ذلك أنا متفائل جدًا لمصر بحدوث طفرة توعي الشعب المصري، ورأينا تأثير ذلك على ما أطلق عليه حزب الكنبة الذي خرج في 30 يونيو".

واستكمل: "الشعب المصري خرج في 30 يونيو بعد عام صعب جدًا لأن الشعب كان خايف على مصر ولا يريد أن تخطف منه".