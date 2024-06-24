الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف ساهمت حملة بايدن الانتخابية فى مساعدة "ترامب" بولاية نيويورك؟

بايدن وترامب
بايدن وترامب

قال الكاتب الصحفي، خالد داوود، إن المناظرة بين جو بايدن وترامب، ستكون ساخنة، حيث هناك توقعات كثيرة حولها إذ من المتوقع أن يحمل كل طرف الكثير في جعبته للطرف الآخر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن كل طرف سيركز على المواقف التي من شأنها دعم موقفه الانتخابي واستمالة المزيد من الناخبين، وخاصة في الولايات التي توصف بالمتأرجحة في الولايات المتحدة.

وتابع: "حملة بايدن حسمت موقفها بشأن اعتمادها على إدانة ترامب، في ولاية نيويورك، بشأن شراء صمت ممثلة أفلام إباحية، وهو ما ارتكزت عليه حملة بايدن في إعلاناتها حيث التأكيد على أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية غير عادية لأنها ستكون بمشاركة مجرم مدان".

وواصل: "حملة بايدن تركز على المقارنة بين أوصاف ترامب على أنه مجرم مدان، في الوقت الذي تصف فيه بايدن المدافع عن الطبقة العاملة في أمريكا".

ولفت خالد داوود إلى أن التركيز في نيويورك على وصف ترامب مجرم مدان ساهم في مضاعفة الحملات والتبرعات من أنصار ترامب للدفاع عنه، علاوة على نسيان بايدن أن نجله أيضا مدان في قضية حيازة سلاح دون ترخيص في الوقت الذي كان فيه مدمنا على المواد المخدرة.

الانتخابات الرئاسية الامريكية انتخابات أمريكا بايدن ترامب حملة بايدن الانتخابية

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: إلغاء جميع الفعاليات فى عاصمة داغستان حتى إشعار آخر

ترقب وانتظار.. آخر الاستعدادات لمناظرة "بايدن وترامب"

"الحق في الدواء" تكشف موعد انتهاء أزمة نقص الأدوية

بشرى سارة.. حقول غاز تنتظر مصر على غرار "ظهر"

عقوبات تنتظر الزمالك فى حال انسحابه من الدورى المصرى

مفاجأة صادمة.. "الأرصاد": الموجة الحارة مستمرة حتى نهاية الشهر الجاري

"الكهرباء" تكشف أسباب الاستمرار فى تخفيف الأحمال

محلل سياسى: لن تنزلق المنطقة لحرب مهما ارتفعت وتيرة التهديدات والمناوشات

الأكثر قراءة

عاجل.. حزب الله يعلن شن 6 ضربات عسكرية ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلى

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

رسميا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة المنوفية

عاجل.. القاهرة الإخبارية: طائرات الاحتلال تستهدف مناطق متفرقة من خان يونس عشوائيًا

انتهاء الجلسة.. الزمالك يحسم قراره النهائى من «قمة الأزمة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

لواء. محسن الفحام

ما قبلها.. وما بعدها

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

عمليات مركزة.. خطة جيش الاحتلال لإنهاء الحرب البرية فى غزة وإعلان الانتصار

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

بعد اغتيال قيادى حماس "رائد سعد".. من التالى فى قائمة الاغتيالات الإسرائيلية؟