كيف ساهمت حملة بايدن الانتخابية فى مساعدة "ترامب" بولاية نيويورك؟

قال الكاتب الصحفي، خالد داوود، إن المناظرة بين جو بايدن وترامب، ستكون ساخنة، حيث هناك توقعات كثيرة حولها إذ من المتوقع أن يحمل كل طرف الكثير في جعبته للطرف الآخر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن كل طرف سيركز على المواقف التي من شأنها دعم موقفه الانتخابي واستمالة المزيد من الناخبين، وخاصة في الولايات التي توصف بالمتأرجحة في الولايات المتحدة.

وتابع: "حملة بايدن حسمت موقفها بشأن اعتمادها على إدانة ترامب، في ولاية نيويورك، بشأن شراء صمت ممثلة أفلام إباحية، وهو ما ارتكزت عليه حملة بايدن في إعلاناتها حيث التأكيد على أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية غير عادية لأنها ستكون بمشاركة مجرم مدان".

وواصل: "حملة بايدن تركز على المقارنة بين أوصاف ترامب على أنه مجرم مدان، في الوقت الذي تصف فيه بايدن المدافع عن الطبقة العاملة في أمريكا".

ولفت خالد داوود إلى أن التركيز في نيويورك على وصف ترامب مجرم مدان ساهم في مضاعفة الحملات والتبرعات من أنصار ترامب للدفاع عنه، علاوة على نسيان بايدن أن نجله أيضا مدان في قضية حيازة سلاح دون ترخيص في الوقت الذي كان فيه مدمنا على المواد المخدرة.