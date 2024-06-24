الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الذهب اليوم الإثنين 24 يونيو 2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

سعر الذهب
سعر الذهب

يحرص المستثمرين والمقبلين على الزواج معرفة سعر الذهب اليوم الاثنين 24 يونيو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار عبر جوجل، حيث ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر، وزاد المعدن النفيس نحو مبلغ 10 جنيهات في كافة الأعيرة.

 

سعر الذهب اليوم الإثنين 24 يونيو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار

وتنشر “الدستور” في هذا التقرير سعر الذهب اليوم الاثنين 24- 6- 2024.

سعر الذهب اليوم في مصر بيع وشراء

وسجل سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر عند كتابة هذا التقرير، عيار 24 نحو مبلغ 3606 جنيهات للبيع و3571 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر غرام الذهب من عيار 18 نحو قيمة 2697 جنيها للبيع و2669 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 

في المقابل، سجل عيار 21، المفضل لدى المصريين، نحو مبلغ 3155 جنيهًا للبيع و3125 جنيهًا للشراء، وذلك وفقا لمنصات رصد أسعار المعدن الذهب في مصر.

سعر الجنيه الذهب اليوم

أما عن سعر الجنيه الذهب في مصر، فقد سجل نحو 25640 جنيها للبيع 25176 جنيهًا لسعر الشراء.

سعر الذهب اليوم بالدولار

أغلقت أسعار الذهب على انخفاض بأكثر من واحد بالمئة يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، متأثرة بارتفاع الدولار وصعود عوائد السندات بعد أن أظهرت بيانات نشاطا تجاريا قويا في الولايات المتحدة، في حين قفز البلاديوم المستخدم في صناعة السيارات نحو 11 %

وكان الذهب قد تراجع في المعاملات الفورية 1.5 % إلى 2325.37 دولار للأوقية (الأونصة). أيضا تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 1.3 % إلى 2338.40 دولار.

اهم مميزات وعيوب الاستثمار في الذهب

سعر الذهب فى مصر اليوم الأحد 23 يونيو 2024

سعر الذهب btc اليوم في مصر

يهتم المثير من المستثمرين لمعرفة سعر سبيكة ذهب 10 جرام btc اليوم الاثنين، حيث جاء سعر سبيكة الذهب BTC بمحلات الصاغة علي النحو التالي:

  • جاء سعر سبيكة ذهب 1 جرام btc اليوم 4150 جنيه.
  • وبلغ سعر سبيكة ذهب 2.5 جرام btc اليوم 10050 جنيه.
  • وسجل سعر سبيكة ذهب 5 جرام btc اليوم 20075 جنيه
  • ويبلغ سعر سبيكة ذهب 10 جرام btc اليوم 40140 جنيه
  • ويأتي سعر سبيكة ذهب 20 جرام btc اليوم 70400 جنيه.
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