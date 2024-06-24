بطرس دانيال لـ"الشاهد": كنت حزينًا على مصر من أعمال النهب والتخريب أيام الإخوان

قال الأب بطرس دانيال، مدير المركز الكاثوليكي للسينما، إنه كان حزينًا على مصر من أفعال جماعة الإخوان وقيامهم بعمليات حرق ونهب في البلد.

وأضاف "دانيال" خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "مش هي دي مصر لا مصر حاجة تانية وقبل حكم الإخوان كان هناك أمن وأمان أكثر وحتى تعامل الناس كان مختلفًا".

وتابع: "بعد 28 يناير حدثت العديد من عمليات النهب والسرقة والحرق وعرفنا مين كان عاملها وكان يتم تلفيق التهم لناس آخرين، وطبعًا كنت حزينًا جدًا على مصر وأقول كيف وصلنا إلى هذه المرحلة، إحنا كنا نمشي عادي في أمان أصبح كل واحد يؤمن بيته جيدًا".

وأردف: "لم أخاف أنا منذ الصغر لدي الجراءة في كل حاجة، وكنت متفائلًا لمصر وقولت إن مثل تلك الأحداث تساهم في توعية الشعب المصري".