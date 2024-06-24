عاشق للأهلى.. هنا عاش عاطف الطيب رائد الواقعية وسط أبطال أفلامه

ملف في الأداب.. سواق الأتوبيس.. ليلة ساخنة، أعمال سينمائية حققت نجاحًا كبيرًا حين عرضها، وعاشت مع الجمهور لسنوات طويلة، جميعها لصاحبها المخرج الكبير عاطف الطيب رائد مدرسة الواقعية في الإخراج السينمائي، الذي رحل هنا عالمنا في مثل هذا اليوم ٢٣ يونيو سنة١٩٩٥، وأطلق عليه مخرج الغلابة بسبب تناوله واهتمامه الشديد بالطبقة الكادحة في معظم أفلامه.

هنا عاش عاطف الطيب



وبدورها قررت الدستور إحياء ذكري رحيل الطيب علي طريقتها الخاصة، حيث قررنا البحث عن المنزل الذي عاش به مخرج الواقعية أيامه الأخيرة برفقة زوجته التي كانت تجمعه بها قصة حب كبيرة، وعلى بعد أمتار قليلة من وحدة مرور الجيزة، وتحديدًا عمارة رقم ٣ بشارع صلاح سالم، حيث مبنى متهالك مكون من خمسة أدوار سكنية، ويزين بوابتها لافتة تابعة لمشروع التنسيق عاش هنا، تحمل أسم المخرج الكبير، بالحديث مع أهالي المنطقة الذين عايشوا فترة وجود عاطف الطيب بينهم، يقول الحاج زكي صاحب محل سوبر ماركت " المخرج الراحل كان من أفضل سكان المنطقة، عمرنا ما شعرنا أنه متعالي أو مغرور، بالعكس كان يتعامل مع الجميع بكل تواضع وحب، حتى بعد وفاته، كانت زوجته حريصة على التعامل مع الجميع بنفس معاملة زوجها، وارتبط في أذهاننا الأعمال الكبيرة التي قدمها الطيب في السينما، خاصة فيلم سواق الأتوبيس الذي وثق لحقبة تاريخية مرت بها مصر، عايشناها جميعًا ويعتبر بالنسبالي فيلمي المفضل، وبالمناسبة الطيب كان شديد الحب للنادي الأهلي حيث كان يلعب في صفوفه بمرحلة الطفولة والناشئين، حتى ترك كرة القدم وتوجه إلي عالم السينما ليمتعنا بأعمال عاشت وستظل من علامات السينما المصرية ".



بالحديث مع شخص أخر وهو شاب ثلاثيني يدعى حسين، من قاطني المنطقة، حيث قال " وقت وفاة المخرج الكبير عاطف الطيب كنت صغير في السن ولكني شاهدت أعماله الفنية وتعلقت بها منذ الصغر، والمفضل بالنسبة لي فيلم ملف في الآداب بطولة الفنانة الكبيرة مديحة كامل، وبالمناسبة حتى وقتنا هذا عدد كبير من السكان يحاول الحفاظ علي ماتبقي من شقة المخرج الراحل، حيث انها كانت ايجار قديم، وفلوسها زهيدة جدًا، لا تتعدى ١٥٠ جنية، وعقب وفاته استرجعها مالك العقار بحوزته مرة أخري، ربنا يرحم أبن سوهاج المخرج الكبير عاطف الطيب ".

عاطف الطيب

هنا عاش عاطف الطيب

هنا عاش عاطف الطيب

عاطف الطيب