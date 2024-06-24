الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وسيم السيسي: جميع الحضارات على مدار التاريخ منبثقة من الحضارة المصرية

الدكتور وسيم السيسي
الدكتور وسيم السيسي

علق الدكتور وسيم السيسي، الخبير في علم المصريات، على خطورة استهداف حركة الأفروسنتريك للحضارة المصرية على المدى الطويل.

وقال خلال لقائه ببرنامج "مصر جديدة"، والمُذاع عبر فضائية" ETC"، مساء اليوم الأحد: "هذا الموضوع في منتهى الخطورة، ولكن أريد أن أشدد أن انسياب نهر النيل من الجنوب للشمال شئ عادي وهذه جغرافيا".

وأضاف: "أن والد رمسيس الثاني ليس من أتباع البشرة السوداء وخاض حروب كبيرة في الجنوب وانتصر علي كل الأفارقة"، مشيرًا إلى أن جميع الحضارات على مدار التاريخ منبثقة من الحضارة المصرية.

وأكد أن مايكل جاكسون عمل فيديو في 1991 ظهرت فيه نفرتيتي والمصريين في بشرة سوداء، وهذه الحركة الأفروسنتريكية بدأت من التسعينات، للتشويش على الحضارة المصرية.

وأوضح أن اللغة المصرية القديمة قد تخطت الـ 4 ملايين كلمة، مؤكدًا أن كلمة كعبة هي كلمة فرعونية، كما أن هناك 16 ألف كلمة عربية فصحى من الكلمات الفرعونية القديمة.

علم المصريات الأفروسنتريك وسيم السيسي Etc مصر جديدة اللغة المصرية القديمة

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