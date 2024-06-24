الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"فطروا ضابط بمية نار".. بطرس دانيال يروي لـ"الشاهد" شهادته على بشاعة جرائم الإخوان

الأب بطرس دانيال
الأب بطرس دانيال

قال الأب بطرس دانيال، مدير المركز الكاثوليكي للسينما، إنه أثناء حكم الإخوان كان موجودًا في التليفزيون مع الشيخ أسامة القوصي وشخص سلفي.

وأضاف "دانيال" خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "هذا الشخص كان يضحك على الناس بخصوص مواد الدستور على الهواء وقرأت له المادة وقولت له حضرتك تخدع الناس بكلام آخر".

وتابع: "الإخوان كانوا يضحكون على الناس في الكثير من الأمور، والحمدلله أنا كان لي الشرف مع كل فناني مصر بزيارة مصابي  العمليات الإرهابية من الشرطة والجيش والمدنيين منذ وقت حكم الإخوان وحتى فض اعتصام رابعة".

كما أكد أنه كان حزينًا على مصر من أفعال جماعة الإخوان وقيامهم بعمليات حرق ونهب في البلد.

واستكمل: "سمعنا أمور بشعة من المصابين استحالة إنسان يقدر يعمل كدة، لواء قال أخذوني في جنينة الأورمان وقطعوا رجلي الاثنين بعض فض اعتصام رابعة، واحد تاني قال الإخوان سحلوني 8 كيلو ورشوا عليا مية نار لدرجة إنهم افتكروه مات".

وأردف: "قابلت زوجة الضابط الذي شربه الإخوان ماء نار وكان صائمًا ويريد شرب المياه فشرب ماء النار، كمان ذهبت للاطمئنان على حارس وزير الداخلية بعد محاولة الاغتيال وجهه كان رايح خالص وتأثرت جدًا".

بطرس دانيال الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز الإخوان 30 يونيو

الأكثر قراءة

عاجل.. بصواريخ ومسيرات.. الحوثيون يعلنون استهداف سفينتين بالبحر الأحمر والمحيط الهندى

انتهاء الجلسة.. الزمالك يحسم قراره النهائى من «قمة الأزمة»

رسميا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة المنوفية

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

أدلت بأقوالها فى "خناقة المول".. قرار جديد من النيابة بحق زوجة إمام عاشور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

لواء. محسن الفحام

ما قبلها.. وما بعدها

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

عمليات مركزة.. خطة جيش الاحتلال لإنهاء الحرب البرية فى غزة وإعلان الانتصار

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

بعد اغتيال قيادى حماس "رائد سعد".. من التالى فى قائمة الاغتيالات الإسرائيلية؟