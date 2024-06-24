"فطروا ضابط بمية نار".. بطرس دانيال يروي لـ"الشاهد" شهادته على بشاعة جرائم الإخوان

قال الأب بطرس دانيال، مدير المركز الكاثوليكي للسينما، إنه أثناء حكم الإخوان كان موجودًا في التليفزيون مع الشيخ أسامة القوصي وشخص سلفي.

وأضاف "دانيال" خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "هذا الشخص كان يضحك على الناس بخصوص مواد الدستور على الهواء وقرأت له المادة وقولت له حضرتك تخدع الناس بكلام آخر".

وتابع: "الإخوان كانوا يضحكون على الناس في الكثير من الأمور، والحمدلله أنا كان لي الشرف مع كل فناني مصر بزيارة مصابي العمليات الإرهابية من الشرطة والجيش والمدنيين منذ وقت حكم الإخوان وحتى فض اعتصام رابعة".

كما أكد أنه كان حزينًا على مصر من أفعال جماعة الإخوان وقيامهم بعمليات حرق ونهب في البلد.

واستكمل: "سمعنا أمور بشعة من المصابين استحالة إنسان يقدر يعمل كدة، لواء قال أخذوني في جنينة الأورمان وقطعوا رجلي الاثنين بعض فض اعتصام رابعة، واحد تاني قال الإخوان سحلوني 8 كيلو ورشوا عليا مية نار لدرجة إنهم افتكروه مات".

وأردف: "قابلت زوجة الضابط الذي شربه الإخوان ماء نار وكان صائمًا ويريد شرب المياه فشرب ماء النار، كمان ذهبت للاطمئنان على حارس وزير الداخلية بعد محاولة الاغتيال وجهه كان رايح خالص وتأثرت جدًا".