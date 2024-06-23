الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قناة الكأس: بيرسي تاو يتلقى عرضًا من الخلود السعودي

بيرسي تاو
بيرسي تاو

كشف الحساب الرسمي لقناة الكأس القطرية على فيسبوك عن تلقي بيرسي تاو جناح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عرضًا من نادي الخلود السعودي للانتقال إليه خلال الفترة المقبلة.

وحصل الجناح الجنوب إفريقي على عرض من نادي الخلود السعودي الصاعد حديثًا للدوري السعودي.

وسبق أن كشف موقع thesouthafrican الجنوب إفريقي عن اهتمام كايزر تشيفز لضم بيرسي تاو ضمن ستة لاعبين دوليين يرغبون في ضمهم من منتخب جنوب إفريقيا.

وكان فريق الخلود السعودي قد صعد إلى دوري روشن بعدما احتل المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى برصيد 62 نقطة في الموسم المنقضي.

وتأهل الخلود للدوري السعودي لأول مرة في تاريخه.

على صعيد آخر، يدخل فريق كرة القدم الأول بنادى الأهلى معسكرًا مغلقًا بعد المران، مساء الغد، استعدادًا لمواجهة الزمالك، ضمن مبارياته فى الجولة ٢٧ من مسابقة دورى «نايل»، المزمع إقامتها مساء الثلاثاء.

وقرر مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، خوض التدريبات والاستعداد للمباراة بشكل طبيعى، دون النظر لأى أمور تحيط بها، ما دام لم يتلق أى تعليمات من مجلس إدارة «القلعة الحمراء» بشأن تأجيلها أو انسحاب الزمالك، الذى أعلن تمسكه بعدم خوض المواجهة قبل تنفيذ مطالبه. 

وسجلت قائمة الأهلى لمباراة الزمالك عودة محمد الشناوى ومروان عطية ومحمد عبدالمنعم، بعد منحهم راحة سلبية فى مباراة الداخلية الأخيرة، إلى جانب المهاجم الفلسطينى وسام أبوعلى، بعد اكتمال شفائه من إصابة الالتواء فى كاحل القدم، مقابل استمرار غياب التونسى على معلول وعمر كمال عبدالواحد بسبب الإصابة.

وعقد «كولر» جلسة مع اللاعبين بعد مشاهدة آخر مباريات خاضها الزمالك، أمام فاركو وسيراميكا كليوباترا والمصرى، إلى جانب مباراة القمة فى الدور الأول، علاوة على مباريات الأهلى الأخيرة. 

وانتقد المدرب السويسرى حالة عدم التركيز والاستهتار التى ظهر عليها لاعبو الأهلى فى الشوط الثانى من مباريات فاركو والاتحاد والداخلية، خاصة ما يتعلق باستمرار إضاعة الفرص السهلة.

بيرسى تاو الخلود السعودي الاهلى قناة الكأس الدوري السعودي

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