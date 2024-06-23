محلل سياسى سودانى لـ"الدستور": رغم الاشتباكات العنيفة إلا أن هناك مفاوضات ستنطلق

قال المحلل السياسي السوداني محمد الياس، إن تطورات الأوضاع في السودان والاشتباكات العنيفة والمعارك المستمرة في شمال دارفور في عدد من المناطق، إلا أن هناك تفاوض سينطلق خلال الأيام المقبلة، بين قائد الجيش وقائد الدعم السريع، حيث من الممكن أن اللقاء بترتيب من الرئيس موسيفيني ومفروض ضد الاتحاد الإفريقي، ومجلس الأمن الإفريقي.

وأضاف الياس في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك مؤشرا لقبول الجيش لدعوة.

الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع

وأضاف الياس أن تجد الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع والحركات المسلحة في إقليم دارفور خاصة في مدينة الفاشر وفي مناطق شمال الفاشر، وفي مناطق الحدود ما بين ولاية شمال دارفور وليبيا بين القوات المشتركة لحركة العدل ولحركتي العدل والمساواة وحركة جيش تحرير السودان بقيادة أرقامناوي حقت عدل بسبب قيادة الدكتور جبريل إبراهيم.

ومن جهة، هو ميليشا الدعم السريع، من جهة أخرى، الحصار ظل مطبقا على مدينة الفاشر، والأوضاع الإنسانية متفاقمة في الفاشر والاشتباكات طالت المعسكرات النزوح التي استمرت منذ العام 2003 إبان أزمة دارفور، التي استمرت لسنوات طويلة كما أن الاشتباكات أيضا شملت ولاية الخرطوم بين الجيش والدعم السريع فيه عدة مناطق.

وأوضح الياس أن الأوضاع في ولاية الجزيرة أوضاع إنسانية كثيرة التعقيد، وهناك انتهاكات كتيرة من قبل ميليشا الدعم السريع المتمردة، ومن قبل الميليشيات التي ظلت تهاجم المواطنين في قرى ولاية كتيرة، كما أن بقية المحاور الأوضاع هادية والوضع الآن يسير بصورة أشبه، لأن هناك البعض الولايات تعاني من نقص في المواد الغذائية في الأدوية، والمسارات الأخرى، هناك رشحت اليوم حسب مصادر عليها، أن الجيش وافق على لقاء تنسيقية تقدم تنسيقات القوى المدنية، وتقدم برئاسة الدكتور عبدالله بن حمدوك رئيس الوزراء السابق، واللقاءات الجيش في البحرين، وهناك مبادرة لجمع نقاط ما بين قائد الجيش وقائد الدعم السريع في كمبالا من قبل الاتحاد الإفريقي ومن قبل مفوضية الاتحاد الإفريقي ومن قبل مجلس السلم والأمن والفريق الذي يترأسه الرئيس يوري موسيفيني رئيس دولة أوغندا.