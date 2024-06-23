الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بطرس دانيال يحكى لـ"الشاهد" موقفًا طريفًا مع إخوانى

بطرس دانيال
بطرس دانيال

روى الأب بطرس دانيال، مدير المركز الكاثوليكي للسينما، موقفًا مع شخص إخواني أثناء مرحلة الثانوية العامة.

وقال "دانيال" خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "كنت متفوقًا في اللغة الإنجليزية، وهذا الشخص الإخواني طلب مني مساعدة أثناء امتحان الإنجليزي وساعدته، ونجح في المادة وأخذني بالحضن فاستغربت لأنه كان ينصح الزملاء بعد السلام على باليد لأنني مسيحي".

وأضاف: "أنا كان لدي خلفية عن الإخوان، وعندما أتعامل مع أي شخص لا أتعامل بالدين أو العقيدة أحب أن أتعامل مع الشخص باحترام".

وأشار إلى أنه من خلال تعامله مع الإخوان اكتشف أنهم يرفضون الآخر، متابعًا: "الدين الإسلامي لا يقول ذلك، القرآن يقول يا أيها النّاس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم"، مؤكدًا أنه يجب على الإخوان أن يعقلوا هذه الآية.

بطرس دانيال الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز الإخوان 30 يونيو

الأكثر قراءة

انتهاء الجلسة.. الزمالك يحسم قراره النهائى من «قمة الأزمة»

رسميا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة المنوفية

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

عاجل.. الأهلى يواصل استعداداته للقمة بشكل طبيعى.. وكولر للاعبين: «تجاهلوا الأزمة»

أدلت بأقوالها فى "خناقة المول".. قرار جديد من النيابة بحق زوجة إمام عاشور

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

لواء. محسن الفحام

ما قبلها.. وما بعدها

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

عمليات مركزة.. خطة جيش الاحتلال لإنهاء الحرب البرية فى غزة وإعلان الانتصار

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

بعد اغتيال قيادى حماس "رائد سعد".. من التالى فى قائمة الاغتيالات الإسرائيلية؟