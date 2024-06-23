بطرس دانيال يحكى لـ"الشاهد" موقفًا طريفًا مع إخوانى

روى الأب بطرس دانيال، مدير المركز الكاثوليكي للسينما، موقفًا مع شخص إخواني أثناء مرحلة الثانوية العامة.

وقال "دانيال" خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "كنت متفوقًا في اللغة الإنجليزية، وهذا الشخص الإخواني طلب مني مساعدة أثناء امتحان الإنجليزي وساعدته، ونجح في المادة وأخذني بالحضن فاستغربت لأنه كان ينصح الزملاء بعد السلام على باليد لأنني مسيحي".

وأضاف: "أنا كان لدي خلفية عن الإخوان، وعندما أتعامل مع أي شخص لا أتعامل بالدين أو العقيدة أحب أن أتعامل مع الشخص باحترام".

وأشار إلى أنه من خلال تعامله مع الإخوان اكتشف أنهم يرفضون الآخر، متابعًا: "الدين الإسلامي لا يقول ذلك، القرآن يقول يا أيها النّاس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم"، مؤكدًا أنه يجب على الإخوان أن يعقلوا هذه الآية.