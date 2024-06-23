ترقب وانتظار.. آخر الاستعدادات لمناظرة "بايدن وترامب"

كشف رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية،آخر الاستعدادات المناظرة المرتقبة يوم 27 يونيو المقبل، بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال خلال مداخلة عبر القاهرة الإخبارية، إن هناك ترقب كبير المناظرة بين كل من ترامب وبايدن، إذ ينتظرها الأمريكيون على أحر من الجمر.

وتابع: "بايدن يستعين ببعض من المستشارين، في منتجع كامب ديفيد، وهو الآن هناك ليستعين بهم في كيفية ظهوره بشكل لائق خاصة وأن الفترة الأخيرة شهدت بعض المواقف التي تلقي ببعض القلق على الحالة الصحية والذهنية للرئيس الأمريكي جو بايدن".

وواصل: "بايدن يحاول أن يظهر بصورة أكثر صحوة وانتباها وشبابا ليغير الفكرة التي اتخذت عنه خلال الفترة الماضية".

وعن استعدادات ترامب، أوضح أنه يحاول بشكل غير رسمي عقد لقاءات غير رسمية مع شخصيات جمهورية سواء من داخل حملته أو خارجها في فترات التوقف الاستراحة مابين حملاته الانتخابية.

وأكد رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، أن ترامب يأخذ النصيحة والمشورة لكيفية الدفاع عن نفسه وخاصة أن تلك المناظرات تعتمد في الأساس على التلاسن والتلاعب بالأفكار لإحراج الطرف الآخر.