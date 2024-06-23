مطلوب سائقين.. ميناء الإسكندرية يعلن عن وظائف شاغرة بهذه الشروط

أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية التابعة لوزارة النقل، عن حاجتها للتعاقد مع سائقين، فى عدة إدارات تنفيذية بالهيكل الوظيفي بالهيئة، والتى تختص بالقيام بتوصيل العاملين بالهيئة أو البضائع إلى وجهتهم وفقًا لأوامر الشغل الصادرة من الإدارة المعنية وبالتوقيتات المحددة، مع الالتزام باتباع كافة إجراءات السلامة والحيطة، والحفاظ على العمر الافتراضي للمركبة ونظافتها، وكذا كافة أدواتها والوقود والزيوت، وعدم استخدامها في غير الغرض المخصصة له.

وبحسب بوابة الوظائف الحكومية، تمتد فترة التقديم لشغل الوظائف الشاغرة لدى الهيئة خلال الفترة بين 9/6/2024 حتى 9/7/2024، حيث يتعين تقديم طلب بإسم اللواء بحري/ رئيس مجلس الإدارة على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لميناء الاسكندرية (www.apa.gov.eg) مدعمًا بالمستندات.

المهارات الأساسية

ويشترط فيمن يتقدم لشغل الوظيفة المعلن عنها، الالتزام بقيادة جميع أنواع السيارات على الطرق المختلفة بالسرعات القانونية، ويلتزم بتعليمات وقواعد استخدام الطرق، ومراعاة تنفيذ جميع التعليمات الصادرة من رئيسه المباشر ومن المرور، ويلتزم بالقيادة تبعًا لإشارات وعلامات المرور، وأن يقوم بملىء البيانات الخاصة بالسيارة ومستخدميها وخطوط السير بأوامر تشغيلها، والالتزام بقراءة عداد الكيلو متر للسيارة وتدوينه بأمر التشغيل وكذا تدوين خط السير ويراعي عدم مخالفته، إلى جانب اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة، واجتياز التدريب اللازم الذي تتيحه الهيئة لشغل الوظيفة بنجاح.

أما عن المهارات الفنية، فيجب المعرفة الكافية بعمليات صيانة وإصلاح ميكانيكا وإطارات السيارات، القدرة على استخدام الاتصالات اللاسلكية في عمليات النقل وخاصة أجهزة ال (GPS)، القدرة على تعلم الإشارات وعلامات المرور المكتوبة باللغات الأجنبية، المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والإجراءات التي تحكم نظام العمل.

شروط المتقدمين

يشترط أيضًا الحصول على مؤهل أقل من المتوسط + رخصة قيادة مهنية سارية، وألا يقل عن 30 سنه، على أن ترفق الطلبات بالمستندات الآتية:

صورة من: (المؤهل الدراسي - الموقف من التجنيد - بطاقة الرقم القومي سارية - شهادة الميلاد رقم قومي - صورة من رخصة قيادة مهنية درجة أولى (سارية) للمتقدمين لوظيفة (سائق) - صحيفة الحالة الجنائية (سارية).