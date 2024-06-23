الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إعلامية: كل دوريات العالم معروف هتنتهي امتى إلا الدوري المصري

الدوري المصري
الدوري المصري

علقت الإعلامية إنجي أنور، علي أزمة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري.

وقالت خلال تقديرم برنامج "مصر جديدة"، والمُذاع عبر فضائية" ETC"، مساء اليوم الأحد: "المفروض نستغل الماتشات اللي زي الأهلي والزمالك ونبحث عن كيفية تحقيق مكسب من الماتش".

وأضافت أن الراعي والنادي والقنوات الناقلة يبحثون عن المكسب، وأن اللاعيبين يريدون تسويق نفسها لأن أكيد ماتش عليه تسليط للضوء أكثر من الماتشات العادية، ولكن لا يوجد ماركيتنج والكل ماشي بالحب وبالفهلوة".

وأضافت: "ليست أول مرة يكون هناك ماتش بين الأهلي والزمالك أكبر ناديين في مصر والشرق الأوسط ولا نعرف الماتش هيتلعب ولا لأ".

وتابعت: "الشباب دلوقتي ليس لديهم شغف أن يشاهدوا الكورة التي تلعب في مصر، ويذهبوا ويشاهدوا الكرة في الدوريات الخارجية الأوروبية، والجميع يعلم كل دوريات العالم متي سهتبدأ ومتى ستنتهي إلا الدوري بتاعنا".

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