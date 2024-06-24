سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 24 يونيو 2024 في مصر مقابل الجنيه المصرى

يحرص المواطنين المسافرين إلى المملكة العربية السعودية معرفة سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 24 يونيو 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري عبر جوجل، حيث استقر سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك المصرية مع نهاية التعاملات، وفقا لآخر تحديثات المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 24 يونيو 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 24- 6- 2024 في مصر، وأسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري بـ12.70 جنيه للشراء، و12.74 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري مع نهاية التعاملات بـ 12.82 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، الشراء 12.83 جنيه، والبيع 12.86 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي في بنك بركة

سعر الريال السعودي في بنك بركة، الشراء بـ12.77 جنيه، و12.87 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وعن سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، جاء بـ12.84 جنيه للشراء، و12.87 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB، بـ12.77 جنيه للشراء، و12.86 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

سجل الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الاثنين 24 يونيو 2024.

أسعار العملات في مصر اليوم

سعر الدولار اليوم

47.66 جنيه للشراء.

47.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

50.86 جنيه للشراء.

51.19 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

60.16 جنيه للشراء.

60.54 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

154.66 جنيه للشراء.

155.70 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

12.99 جنيه للشراء.

12.00 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

12.09 جنيه للشراء.

13.10 جنيه للبيع.