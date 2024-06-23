ثروت سويلم: لن نجامل أحدًا ومباراة الأهلى والزمالك فى موعدها الثلاثاء المقبل

قال اللواء ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، وعضو مجلس إدارة رابطة الأندية، إنه تم التعاقد مع الحكام لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، مشيرا إلى أن الأهلي دفع 40 ألف دولار، والحكام سيكونوا من إسبانيا وفق جدول المباراة المعلن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مباراة الأهلي في موعدها يوم الثلاثاء المقبل، وإنه ليس من المقبول انسحاب أي ناد من أي مباراة، ولا أسمح في منصبي بمجاملة نادي على حساب آخر، برغم أني أحد مشجعي الأهلي، لكن عدم لعب الزمالك المباراة قد تسبب فتنة بين الجماهير، مؤكدًا أن نادي الزمالك من حقه الشكوى في أي مكان لأنه حق الفريق الطبيعي، وأنه لم يخطئ في حق نادي الزمالك أو التقليل من قيمته، والجماهير الآن تؤيد عدم لعب المباراة.

وأشار إلى أن اللائحة 51 تقر على خصم 6 نقاط من الزمالك 3 للمباراة باعتباره خاسرا 2 / 0، و3 في نهاية الموسم، منوها أن هناك عقوبات أخرى صعبة قد تطبق حال عدم اللعب المبارايات الأخرى بعد مباراة الأهلي، موضحًا أن تأجيل مباراة الأهلي والزمالك يوم الثلاثاء أمر مستحيل، واعتراض الزمالك على لعب المؤجلات ليس في محله؛ لأن الأهلي مؤجل له مباراتين بسبب لعبه كأس العالم للأندية، مردفا: العالم كله بيتريق على الدوري المصري بسبب كل هذا التأخير.

وضع جداول المباريات أمر غاية في الصعوبة

وتابع عامر حسين بعيدا تماما عن المجاملات، ووضع جداول المباريات أمر غاية في الصعوبة، لأن المشاركات الإفريقية قد تتزامن مع جداول الدوري، ونادي الزمالك حريص على سمعة الكرة المصرية وأتوقع أنه سيلعب المباراة، ورابطة الأندية لن تسمح بفشل الدوري، ومن حق كل فريق التظلم على قرارات الحكم ومن ثم النظر فيها.

وأكمل الجماهير ليست لها دخل بقرارات مجلس إدارة أي ناد في الدوري، ولم أحاول التواصل مع رئيس الزمالك بعد اتجاه الأمر للإعلام، وتم إبلاغي بشطب عضويتي من نادي الزمالك وأوافق على القرار لو كان الأمر يحل الأزمة.