الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حتى منتصف يوليو.. بوابة الوظائف تتلقى طلبات شغل وظائف شاغرة بوزارة الكهرباء

الجهاز المركزى للتنظيم
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

تواصل بوابة الوظائف الحكومية، تلقى طلبات شغل عدد من الوظائف الشاغرة لدى وزارة الكهرباء، في المسميات الوظيفية الآتية: "رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء الكهربائي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، رئيس الإدارة المركزية لمتابعة أداء الشركات والجهات التابعة، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي والاتفاقيات، مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية والموارد البشرية.

طلبات شغل الوظائف الشاغرة 

يستمر تلقى طلبات شغل الوظائف المعلن عنها خلال الفترة بين يومي 9/6/2024 و16/7/2024، حيث تقدم الطلبات والمستندات سالفة الذكر وتسلم باليد برسم رئيس الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة الدور الخامس، وذلك خلال ساعات العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية والنصف ظهرًا، وترفق الطلبات بالمستندات الآتية: 

المستندات المطلوبة للتقديم 

 (أ‌) بالنسبة للملفات الورقية ( يراعى أن تكون بالترتيب الآتي):

(أصل + 9 صور).

1- عدد (9) صور شخصية حديثة مقاس 4×6.

2- صور من بطاقة الرقم القومى سارية وجه أمامى وخلفى بورقة واحدة.

3- نموذج طلب شغل الوظيفة المرفق بالإعلان.

4- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل.

5- شهادة قانونية بالموقف من التحقيقات أو الإحالة إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الوقف عن العمل.

6- بيان بالإنجازات السابقة في مجال العمل.

7- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات والجدارات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة وأية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها (الدوارات التدريبية والشهادات).

8- بالنسبة للسادة غير الموظفين بالجهاز الإداري للدولة يرفق شهادات خبرة تتضمن سنوات الخبرة المذكورة عاليه معتمدة ومختومة.

9- مقترحًا وافيًا لتطوير الوظيفة المتقدم إليها.

(ب‌) بالنسبة للاسطوانة المدمجة (يراعى أن تكون بالشكل الآتي):

- حيث يتم تقسيم الاسطوانة المدمجة إلى فولدرات منفصلة كما هو موضح بعد:

1- صورة شخصية (بصيغة PDF)

2- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية وجه أمامي وخلفي بورقة واحدة (بصيغة PDF).

3- نموذج طلب شغل الوظيفة المرفق بالإعلان، بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم (بصيغة PDF).

4- بيان بالإنجازات السابقة فى مجال العمل مرفقًا به المستندات الداله على مستوى المهارات والقدرات والجدارات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة ( بصيغة PDF).

5- مقترحًا وافيا لتطوير الوظيفة المتقدم إليها ( بصيغة PDF).

بوابة الوظائف الحكومية الوظائف الشاغره وزارة الكهرباء وظائف الكهرباء وظائف قيادية

مواد متعلقة

"التنظيم والإدارة" يتيح الاستعلام عن نتيجة مسابقة وظائف المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة

"التنظيم والإدارة" ينتهى من دراسة قرارات تكليف كوادر طبية فى 61 جهة خلال شهر

الأكثر قراءة

انتهاء الجلسة.. الزمالك يحسم قراره النهائى من «قمة الأزمة»

رسميا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة المنوفية

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

أدلت بأقوالها فى "خناقة المول".. قرار جديد من النيابة بحق زوجة إمام عاشور

عاجل.. الأهلى يواصل استعداداته للقمة بشكل طبيعى.. وكولر للاعبين: «تجاهلوا الأزمة»

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

لواء. محسن الفحام

ما قبلها.. وما بعدها

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

عمليات مركزة.. خطة جيش الاحتلال لإنهاء الحرب البرية فى غزة وإعلان الانتصار

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

بعد اغتيال قيادى حماس "رائد سعد".. من التالى فى قائمة الاغتيالات الإسرائيلية؟