حتى منتصف يوليو.. بوابة الوظائف تتلقى طلبات شغل وظائف شاغرة بوزارة الكهرباء

تواصل بوابة الوظائف الحكومية، تلقى طلبات شغل عدد من الوظائف الشاغرة لدى وزارة الكهرباء، في المسميات الوظيفية الآتية: "رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء الكهربائي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، رئيس الإدارة المركزية لمتابعة أداء الشركات والجهات التابعة، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي والاتفاقيات، مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية والموارد البشرية.

طلبات شغل الوظائف الشاغرة

يستمر تلقى طلبات شغل الوظائف المعلن عنها خلال الفترة بين يومي 9/6/2024 و16/7/2024، حيث تقدم الطلبات والمستندات سالفة الذكر وتسلم باليد برسم رئيس الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة الدور الخامس، وذلك خلال ساعات العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية والنصف ظهرًا، وترفق الطلبات بالمستندات الآتية:

المستندات المطلوبة للتقديم

(أ‌) بالنسبة للملفات الورقية ( يراعى أن تكون بالترتيب الآتي):

(أصل + 9 صور).

1- عدد (9) صور شخصية حديثة مقاس 4×6.

2- صور من بطاقة الرقم القومى سارية وجه أمامى وخلفى بورقة واحدة.

3- نموذج طلب شغل الوظيفة المرفق بالإعلان.

4- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل.

5- شهادة قانونية بالموقف من التحقيقات أو الإحالة إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الوقف عن العمل.

6- بيان بالإنجازات السابقة في مجال العمل.

7- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات والجدارات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة وأية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها (الدوارات التدريبية والشهادات).

8- بالنسبة للسادة غير الموظفين بالجهاز الإداري للدولة يرفق شهادات خبرة تتضمن سنوات الخبرة المذكورة عاليه معتمدة ومختومة.

9- مقترحًا وافيًا لتطوير الوظيفة المتقدم إليها.

(ب‌) بالنسبة للاسطوانة المدمجة (يراعى أن تكون بالشكل الآتي):

- حيث يتم تقسيم الاسطوانة المدمجة إلى فولدرات منفصلة كما هو موضح بعد:

1- صورة شخصية (بصيغة PDF)

2- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية وجه أمامي وخلفي بورقة واحدة (بصيغة PDF).

3- نموذج طلب شغل الوظيفة المرفق بالإعلان، بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم (بصيغة PDF).

4- بيان بالإنجازات السابقة فى مجال العمل مرفقًا به المستندات الداله على مستوى المهارات والقدرات والجدارات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة ( بصيغة PDF).

5- مقترحًا وافيا لتطوير الوظيفة المتقدم إليها ( بصيغة PDF).