سر فرض قيود على صرف المضادات الحيوية من الصيدليات

أطلق الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء قرار رقم 268 لسنة 2024 بشأن تنظيم تداول المضادات الحيوية، ونص على حظر بيع أنواع من المضادات الحيوية إلا بروشتة طبية، وحظر تداول أنواع أخرى إلا في المنشآت الطبية المرخصة.

دكتور علي الغمراوي

عضو "الصحة" بـ"الشيوخ": الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية يؤدي للوفاة

وفي السياق، دعا الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى منع بيع المضادات الحيوية في الصيدليات دون وصفة طبية، محذرًا من خطورة الاستخدام العشوائي لهذه الأدوية، مشيرًا إلى أنه قد يؤدي إلى عواقب وخيمة تصل حد الوفاة.

وأكد "خضير" في حديثه، أن صرف المضادات الحيوية يجب أن يقتصر على الأطباء، مشددًا على ضرورة مراجعة الاستراتيجية الوطنية لترشيد استخدامها، محذرًا من تزايد مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، مما قد يؤدي إلى "جائحة صامتة" في المستقبل.

وناشد بضرورة تكثيف الجهود بين القطاعات المعنية لرفع الوعي وتعزيز الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، مؤكدًا أهمية التعاون بين المواطنين ومقدمي الرعاية الصحية لمواجهة هذا التحدي.

دكتور حسين خضر

نقابة الصيادلة: مصر من أكبر مستهلكي المضادات الحيوية عالميًا

فيما كشف الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، أن مصر تعد من أكبر مستهلكي المضادات الحيوية عالميًا، بمبيعات تتجاوز 10 مليارات جنيه سنويًا.

وأشار "رمزي"، في حديثه، إلى سوء استخدام هذه الأدوية من قبل بعض المرضى والأطباء، داعيًا إلى رفع الوعي بمخاطر الاستخدام العشوائي، ترشيد استخدام المضادات الحيوية، وضع مدونة أخلاقيات للممارسة الطبية، وكتابة المضادات الحيوية بالاسم العلمي لا التجاري.

وأكد ضرورة منع استخدام المضادات الحيوية لعلاج الأمراض الفيروسية كالإنفلونزا ونزلات البرد، مشددًا على أهمية اختيار المضاد الحيوي المناسب لنوع البكتيريا المستهدفة.

دكتور محفوظ رمزي

أنفق المصريون أكثر من 2.5 مليار جنيه على 3 مضادات حيوية فقط خلال الفترة من سبتمبر 2022 إلى سبتمبر 2023، بحسب بيانات صادرة عن مؤسسة "آى كيوفيا" المعنية برصد مبيعات سوق الدواء المصرية، تعادل 2% من إجمالي مبيعات الدواء في مصر والتي تجاوزت 142 مليار جنيه خلال الفترة.

شعبة الأدوية: يجب إجراء فحوصات مخبرية لتحديد نوع المضاد الحيوي المناسب

كما حذر الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، من سوء استخدام المضادات الحيوية في مصر، داعيًا إلى منع صرف المضادات الحيوية بدون وصفة طبية، تشكيل لجنة حكومية لوضع ضوابط استخدام المضادات الحيوية، تطبيق نظام صارم لصرف المضادات الحيوية في المستشفيات.

ودعا "عوف"، في حديثه، أيضًا إلى إجراء فحوصات مخبرية لتحديد نوع المضاد الحيوي المناسب، نشر الوعي بين الصيادلة حول أهمية الالتزام بالوصفات الطبية.

وأكد أن ترشيد استهلاك المضادات الحيوية سيوفر موارد مالية كبيرة للدولة، مشيدًا بصدور قرار بمنع صرفها بدون وصفة طبية.

دكتور علي عوف

تحذير عالمي من الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية

وفي وقت سابق، حذرت منظمة الصحة العالمية وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية من تناول المضادات الحيوية دون استشارة طبية، وأكدتا أن الاستخدام غير الرشيد لهذه الأدوية قد يؤدي إلى فقدان فعالية المضادات الحيوية، ظهور بكتيريا مقاومة للعلاج، وعدم فعالية العلاج ضد الفيروسات كالبرد والإنفلونزا.

وشددتا على أن البكتيريا - وليس الجسم - هي التي تطور المقاومة، مما قد يستدعي استخدام مضادات أقوى وأقل توفرًا

ودعتا إلى الاستخدام الحكيم للمضادات الحيوية لتجنب انتشار البكتيريا المقاومة، والتي قد تنتقل عبر التفاعلات البشرية والحيوانية والبيئية.