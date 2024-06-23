بطلة بالم هيلز نوران جوهر تتوج ببطولة العظماء الثمانية للإسكواش لتصبح أكثر اللاعبات فوزًا باللقب

توجت لاعبة نادي بالم هيلز الرياضي، نوران جوهر، ببطولة العظماء الثمانية للإسكواش، لتصبح أكثر اللاعبات فوزًا باللقب عبر تاريخها، يأتي ذلك استمرارًا لمسيرة نجاح اللاعبة منذ انضمامها لصفوف بالم هيلز في الفوز بكبرى البطولات والحفاظ على تواجدها في المراكز الأولى بالتصنيف العالمي للإسكواش.

واستحقت بطلة نادي بالم هيلز الرياضي نوران جوهر، الفوز ببطولة العظماء الثمانية للإسكواش بعد تغلبها في المباراة النهائية على اللاعبة نور الشربيني-المصنفة الأولى عالميًا- بنتيجة 3-1.

الجدير بالذكر أن نوران جوهر توجت بخمسة ألقاب هذا الموسم، وهما: بطولة بلاك بول للإسكواش، ببطولة الجونة الدولية للاسكواش، بطولة العالم للإسكواش، بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، وبطولة العظماء الثمانية للإسكواش.

انضمت نوران جوهر لصفوف نادي بالم هيلز الرياضي، في أغسطس الماضي، في إطار استراتيجية "بالم هيلز" لضم العناصر المميزة بمختلف الرياضات الفردية والجماعية، وتوفير أفضل المدربين وأحدث الأنظمة التدريبية لتطوير مستواها للمنافسة على البطولات الكبرى.

وتستهدف إدارة نادي بالم هيلز الرياضي دعم تطوير رياضة الإسكواش من خلال رعاية واستضافة بطولات «CIB» العالم للإسكواش 2024، وCIB الدولية المفتوحة للإسكواش لمدة 3 أعوام، ورعاية أبطال مصر لتحقيق حلم التأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 والفوز بميداليات ذهبية بالمنافسات.