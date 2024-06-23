الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط المتهم بالشروع في قتل عامل بسبب فتاة في الجيزة

حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه

ألقت الأجهزة بالجيزة القبض على المتهم بالشروع في قتل عامل، بسبب تنافسهماعلى الارتباط بفتاة وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة التحقيق.

وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد نقل شاب إلى المستشفى مصابا نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

بإجراء التحريات تبين أن عاطل اعتدى عليه بسلاح أبيض، بعد تشاجرهما، نتيجة تنافسهما على الارتباط بفتاة.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب فتاة، فتم إحالته إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

بمديرية أمن الجيزة الشروع في قتل عامل الارتباط بفتاة حوادث الدستور

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