الأحد 23 يونيو 2024
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خبير تكنولوجيا المعلومات يحذر: "الواى فاى المجانى" يهدد أمان بياناتك (فيديو)

الواي فاي المجاني
الواي فاي المجاني

حذر المهندس أحمد السخاوي، خبير تكنولوجيا المعلومات، من المخاطر الكبيرة التي تشكلها شبكات "الواي فاي" المجانية، مشيرًا إلى أن هذه الشبكات قد تكون وسيلة لاختراق الأجهزة المتصلة بها.

وأوضح السخاوي، خلال حديثه مع الإعلامية كريمة عوض، في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن مالكي هذه الشبكات يمكنهم التجسس على بيانات المستخدمين، مؤكدًا أن استخدام الإنترنت في المقاهي والأماكن العامة يعرض المستخدمين لخطر اختراق حساباتهم، محذرًا من إجراء عمليات شراء عبر الإنترنت باستخدام "الواي فاي" المجاني، حيث يمكن للقراصنة الحصول على بيانات الحسابات البنكية.

كما شدد على أن تحويل الأموال بين الحسابات البنكية عبر هذه الشبكات قد يعرض المستخدمين للاختراق، ونصح المواطنين باستخدام باقات الهاتف المحمول عند إجراء أي تعاملات مهمة.

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