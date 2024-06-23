الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مراسل القاهرة الإخبارية يكشف تفاصيل الهجوم الأوكرانى على "سيفاستوبول"

مراسل القاهرة الإخبارية
مراسل القاهرة الإخبارية

كشف حسين مشيك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، تفاصيل الهجوم الأوكراني على "سيفاستوبول"، مؤكدًا أنه لا يمس فقط المدينة التي تم قصفها إنما أيضًا "جميع الأراضي الروسية تأثرت بالواقعة".

وتابع "مشيك"، خلال رسالة على الهواء: أعلن منذ قليل الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اتصال دائم مع الأجهزة الأمنية والسلطات الصحية على مدار الساعة، لتنظيم جميع المستلزمات والمساعدات وإيصالها للضحايا البالغ عددهم حتى الآن 124 ضحية ومقتل 5 أشخاص منهم 3 أطفال، ومتوقع ارتفاع عدد الضحايا خلال الساعات المقبلة.

واستطرد مراسل "القاهرة الإخبارية": استهدفت أوكرانيا البنية التحتية للمدينة الروسية سيفاستوبول، بـ5 صواريخ طراز أتاكمز، أمريكية الصنع، فيما أكدت الدفاع الروسية – بدورها – على نجاحها في إسقاط 4 صواريخ؛ ليتسبب الصاروخ الخامس بما يمكن تسميته بالكارثة.

مراسل القاهرة الاخبارية القاهرة الإخبارية الهجوم الأوكراني سيفاستوبول الأراضي الروسية

مواد متعلقة

خبيرة بالشؤون الدولية: منطقة البحر الأسود ستمثل ثقلا اقتصاديا كبيرا للاتحاد الأوروبي

نتنياهو: إعادة الاستيطان إلى غزة ليس أمرا واقعيا

نتنياهو: مستعد للتوصل إلى اتفاق جزئى مع حماس لاستعادة عدد من المحتجزين

نتنياهو: مرحلة الهجمات التى يشنها الجيش على قطاع غزة على وشك الانتهاء

إيفان يواس: الاتحاد الأوروبي قد يضم عددا كبيرا من الأعضاء عام 2030

باحث فى الشئون الدولية: دول أوروبية ترى انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبى خطرا عليها

مسلحون يطلقون النار على معبد يهودى فى ديربنت فى إقليم شمال القوقاز الروسى

إعلام الاحتلال: الجيش أنهى معظم العمليات البرية فى رفح الفلسطينية

الأكثر قراءة

انتهاء الجلسة.. الزمالك يحسم قراره النهائى من «قمة الأزمة»

رسميا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة المنوفية

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

عاجل.. الأهلى يواصل استعداداته للقمة بشكل طبيعى.. وكولر للاعبين: «تجاهلوا الأزمة»

أدلت بأقوالها فى "خناقة المول".. قرار جديد من النيابة بحق زوجة إمام عاشور

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

لواء. محسن الفحام

ما قبلها.. وما بعدها

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

عمليات مركزة.. خطة جيش الاحتلال لإنهاء الحرب البرية فى غزة وإعلان الانتصار

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

بعد اغتيال قيادى حماس "رائد سعد".. من التالى فى قائمة الاغتيالات الإسرائيلية؟