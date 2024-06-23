مراسل القاهرة الإخبارية يكشف تفاصيل الهجوم الأوكرانى على "سيفاستوبول"

كشف حسين مشيك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، تفاصيل الهجوم الأوكراني على "سيفاستوبول"، مؤكدًا أنه لا يمس فقط المدينة التي تم قصفها إنما أيضًا "جميع الأراضي الروسية تأثرت بالواقعة".

وتابع "مشيك"، خلال رسالة على الهواء: أعلن منذ قليل الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اتصال دائم مع الأجهزة الأمنية والسلطات الصحية على مدار الساعة، لتنظيم جميع المستلزمات والمساعدات وإيصالها للضحايا البالغ عددهم حتى الآن 124 ضحية ومقتل 5 أشخاص منهم 3 أطفال، ومتوقع ارتفاع عدد الضحايا خلال الساعات المقبلة.

واستطرد مراسل "القاهرة الإخبارية": استهدفت أوكرانيا البنية التحتية للمدينة الروسية سيفاستوبول، بـ5 صواريخ طراز أتاكمز، أمريكية الصنع، فيما أكدت الدفاع الروسية – بدورها – على نجاحها في إسقاط 4 صواريخ؛ ليتسبب الصاروخ الخامس بما يمكن تسميته بالكارثة.