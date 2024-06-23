الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إنجي أنور: الكيان الصهيوني سيواجه كل أذرع إيران في المنطقة إذا اندلعت الحرب

إنجي أنور
إنجي أنور

علقت الإعلامية إنجي أنور، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة.

وقال خلال تقديم برنامج "مصر جديدة"، والمُذاع عبر فضائية" ETC"، مساء اليوم الأحد: "نتنياهو حتي يحافظ على كرسيه يقوم بتوريط الصهاينة في الأراضي المحتلة وإسرائيل خائفة من صواريخ حزب الله التي من الممكن أن تطولهم في أي مكان".

وأضافت: "الحرب في لبنان إذا اندلعت الكيان الصهيوني هيواجه كل أذرع إيران في المنطقة لأن إيران لن تترك حزب الله بسهولة، وأن إيران لا يهمها لبنان، بقدر ما يهمها الحزب".

وتابعت: "مظاهرات الربيع العبري تجوب شوارع الأراضي المحتلة من تل أبيب للقدس وحيفا، وأن حكومة الإرهاب الصهيوني تريد أن تخرج من الأزمة بأي شكل خاصة إنها لم تحقق أهدافها المعلنة في غزة".

 

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