الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس عاطلين لسرقتهما الهواتف المحمولة بالسيدة زينب

حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة تجديد حبس عاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقيامها بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين فى منطقة السيدة زينب.

وتبين من خلال تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين لهما معلومات جنائية سابقة، وسرقا  هاتف محمول من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" حال سيره بدائرة القسم بإستخدام دراجة نارية " بدون لوحات معدنية وبدون تراخيص"، وبحوزتهما (فرد خرطوش وعدد من الطلقات).

وكشفت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبطهما واعترفا بارتكاب الواقعة، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

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