الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز

والد حسام حبيب لـ"الدستور": "زهقت من حوارات ابني وشيرين ومبقتش متابعهم"

حسين حبيب وحسام حبيب
حسين حبيب وحسام حبيب وشيرين عبد الوهاب

أعرب حسين حبيب والد المطرب حسام حبيب، عن استيائه من نجله وطليقته النجمة شيرين عبد الوهاب، بسبب الأزمات التي تظهر من الحين للأخر حول علاقتهما سويا.

وقال حسين حبيب في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إنه لم يتابع آخر المستجدات الحالية حول علاقة نجله حسام حبيب والمطربة شيرين عبد الوهاب، مشيرا إلى إنه ابتعد عن السوشيال ميديا الفترة الأخيرة بسبب ما يحدث بينهما.

وأضاف أنه لم يكن على تواصل مع نجله حسام حبيب، معلقا: “أنا زهقت من كتر الحوارات اللي بيعملوها من فترة للتانية ومابقتش فاهم ليهم حاجة وقررت أبعد عنهم وعن السوشيال ميديا ولا أعلم ما دار بينهما الأيام الماضية”.

وكانت الفنانة شيرين عبدالوهاب تصدرت محركات البحث الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب مقطع صوتي مسرب لزوجها السابق الفنان حسام حبيب، الذي أكد فيه أن "شيرين" في خطر كبير بسبب طمع عائلتها فيها.

آخر مستجدات أزمة شيرين وحسام حبيب

وردت النجمة شيرين عبد الوهاب في تسجيل صوتي عرض عبر إحدى البرامج التلفزيونية الشهيرة على أزمة التسريبات الصوتية لطليقها الفنان حسام حبيب التي يتحدث فيها عن شقيقها محمد عبد الوهاب. 

وقالت شيرين عبد الوهاب: "فوجئت باللي حصل على السوشيال ميديا بين محمد عبد الوهاب وحسام حبيب، وحبيت أكد أن كلام حسام مضبوط جدا، وأخويا فعلا باعني، والتصريح اللي نزل دا نزل من محامي محمد شاعر المستولي على السوشيال ميديا بتاعتي، وبالتوكيل أنا كنت عاملة له قديم، مضى له ورقة أو عقد تملكه من حساباتي، وموقعين بتاريخ قديم، كل كلام حسام حبيب مضبوط، وماتصدقوش أي حاجة من كلام محمد عبد الوهاب".

وفي السياق، قال مصدر في تصريحات سابقة لـ"الدستور" إن الفنانة شيرين عبدالوهاب قررت أن تبتعد فترة عن السوشيال ميديا نهائيًا رغبًة منها في الاستشفاء لتعود من جديد لجمهورها، وخطيبها الذي من المقرر أن يحضرا للزفاف قريبًا، لافتًا إلى أن المقطع الصوتي المسرب قديم، وشيرين حاليًا ليست في خطر نهائيًا وإنما هي من اختارت أن تختفي لتعود كما كانت في سابق عهدها.

وأوضح المصدر أيضًا أن الفنانة شيرين عبدالوهاب، تحاول أن تخوض ريجيمًا قاسيًا في هذه الفترة حتى تعود بشكل مختلف ومنطلقة للحياة كما كانت، خاصًة أن الفنان حسام حبيب دخل في قصة حب جديدة هو أيضًا.

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