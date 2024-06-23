غرفة شركات السياحة: حذرنا من أزمة حجاج الزيارات مبكرًا

علق باسل السيسي، عضو اللجنة الفنية للحج السياحي وعضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، علي قرارات الحكومة سحب رخص 16 شركة سياحية بتهمة “التحايل” لتسفير الحجاج.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الأحد، إن دور وزارة السياحة يقتصر على وضع النواحي الفنية والإدارية الخاصة بشركات السياحة، في حين يناط بشرطة السياحة ووزارة الداخلية القبض على الكيانات الوهمية.

وتابع: "التعامل الفعلي من قبل شرطة السياحة أو الجهات المسئولة لم يكن موجودًا، وبالتالي فإن التنظيم الحقيقي لهذه الرحلات كان بعيدًا عن شركات السياحة التي يقتصر دورها على إصدار الباركود فقط".

وأشار إلى أن هناك لجنة فنية تم تشكيلها بناءً على تحذيرات مبكرة وتوقعات بحدوث أزمة حج الزيارات هذا العام، متابعا: "قدمنا مشروعا لتنظيم تأشيرات الزيارات بشكل رسمي لوزارة السياحة، وللأسف لم يؤخذ به، لو كان تم اعتماده وتنفيذه لما وصلنا إلى ما نشهده اليوم".