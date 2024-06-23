الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غرفة شركات السياحة: حذرنا من أزمة حجاج الزيارات مبكرًا

الحجاج
الحجاج

علق باسل السيسي، عضو اللجنة الفنية للحج السياحي وعضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، علي قرارات الحكومة سحب رخص 16 شركة سياحية بتهمة “التحايل” لتسفير الحجاج.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الأحد، إن دور وزارة السياحة يقتصر على وضع النواحي الفنية والإدارية الخاصة بشركات السياحة، في حين يناط بشرطة السياحة ووزارة الداخلية القبض على الكيانات الوهمية.

وتابع: "التعامل الفعلي من قبل شرطة السياحة أو الجهات المسئولة لم يكن موجودًا، وبالتالي فإن التنظيم الحقيقي لهذه الرحلات كان بعيدًا عن شركات السياحة التي يقتصر دورها على إصدار الباركود فقط".

وأشار إلى أن هناك لجنة فنية تم تشكيلها بناءً على تحذيرات مبكرة وتوقعات بحدوث أزمة حج الزيارات هذا العام، متابعا: "قدمنا مشروعا لتنظيم تأشيرات الزيارات بشكل رسمي لوزارة السياحة، وللأسف لم يؤخذ به، لو كان تم اعتماده وتنفيذه لما وصلنا إلى ما نشهده اليوم".

الأكثر قراءة

انتهاء الجلسة.. الزمالك يحسم قراره النهائى من «قمة الأزمة»

رسميا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة المنوفية

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

أدلت بأقوالها فى "خناقة المول".. قرار جديد من النيابة بحق زوجة إمام عاشور

مأساة في عزبة رستم.. شاب يقتل أسرته ويشعل النيران في جثثهم بالغربية

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

لواء. محسن الفحام

ما قبلها.. وما بعدها

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

عمليات مركزة.. خطة جيش الاحتلال لإنهاء الحرب البرية فى غزة وإعلان الانتصار

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

بعد اغتيال قيادى حماس "رائد سعد".. من التالى فى قائمة الاغتيالات الإسرائيلية؟