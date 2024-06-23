الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الشوط الأول.. منتخب ألمانيا يتأخر أمام سويسرا في يورو 2024

ألمانيا ضد سويسرا
ألمانيا ضد سويسرا

تقدم منتخب سويسرا على نظيره الألماني بهدف دون مقابل في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وافتتح دان ندوي التسجيل لسويسرا في الدقيقة 28 من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها ريمو فريلير من الجهة اليسرى.

وتحصل جوناثان ديفيد مدافع منتخب ألمانيا على بطاقة صفراء في الدقيقة 38؛ ليتأكد غيابه عن فريقه في مباراة دور الـ16 بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports MAX 1.

تشكيل ألمانيا أمام سويسرا في يورو 2024

أما عن تشكيل ألمانيا في يوور 2024، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: يوزوا كيميتش - أنطونيو روديجر - جوناثان تاه - ميتييلسادت

خط الوسط: روبين أندريخ - توني كروس - إلكاي جوندوجان

خط الهجوم: جمال موسيالا - فلوريان فيرتز - كاي هافيرتز

كان منتخب ألمانيا قد ضمن التأهل إلى دور الـ16 لبطولة يورو 2024، حيث يحتل صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد المنتخب السويسري في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

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