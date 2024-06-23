غرائب الإيجيبشن ليج.. مهاجم بيراميدز يتوج برجل المباراة بدون جائزة

اختير المهاجم الدولي الكونغولي فيستون ماييلي، لاعب نادي بيراميدز، أفضل لاعب في مباراة المقاولون العرب بالدوري.

وحقق بيراميدز الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة 27 من بطولة الدوري.

وقدم المهاجم الكونغولي مباراة قوية وسجل هدفين، ليساهم في انتصار بيراميدز على ذئاب الجبل في المباراة وتحقيق الفوز الثاني عشر على التوالي.

ووفقًا للمركز الإعلامي لنادي بيراميدز، فإن جائزة رجل المباراة لم تحضر ولم يتم تسليمها للاعب وغادر المراقب بدون تسليم الجائزة لعدم وجودها.

كان بيراميدز حقق الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف بعدما كان متأخرًا بهدف دون رد في الشوط الأول.

وتقدم جوزيف أوتشايا لصالح المقاولون العرب في الدقيقة 19، قبل أن ينجح بيراميدز في تسجيل 3 أهداف في الدقائق 59 و63 و68 من عمر المباراة.

وارتفع رصيد بيراميدز عند 62 نقطة في الصدارة وتوقف رصيد المقاولون العرب عند 19 نقطة في المركز السابع عشر.

أحداث الشوط الأول

ركلة حرة للمقاولون العرب في منتصف الملعب بعد اعاقة من كريم حافظ لمحاولة مرور مامادو نياس.

في الدقيقة الثامنة كرة عرضية من محمد عبد الناصر لاعب المقاولون من جهة اليمين وصلت سهلة لحارس بيراميدز أحمد الشناوي.

في الدقيقة العاشرة كرة عرضية من محمد الشيبي لاعب بيراميدز من جهة اليمين ابعدها مدافع المقاولون فاروقا نور الدين لرمية تماس.

تمريرة أمامية من مصطفى فتحي لم يقدر كريم حافظ على اللحاق بها جهة اليسار فمرت لركلة مرمى.

وجاء الهدف الأول لصالح المقاولون العرب في الدقيقة 19 عن طريق جوزيف أوتشايا بعدما نٌفذت الركلة الحرة بتسديدة من مرة واحدة من جوزيف أوتشايا مرت بغرابة من أحمد الشناوي حارس بيراميدز وسكنت منتصف المرمى.

في الدقيقة 24 تسديدة ضعيفة من جوزيف أوتشايا لاعب المقاولون العرب من يسار منطقة الجزاء أمسك بها الحارس أحمد الشناوي على مرتين.

تسديدة من إبراهيم عادل لاعب بيراميدز من يسار منطقة الجزاء مرت بعيدة عن القائم الأيسر.

في الدقيقة 29 تسديدة من محمد الشيبي لاعب بيراميدز من يمين منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

تسديدة من جوزيف أوتشايا لاعب المقاولون من خارج منطقة الجزاء أمسك بها أحمد الشناوي من منتصف مرماه.

في الدقيقة 36 رأسية من محمود صابر لاعب بيراميدز من داخل منطقة الجزاء ابعدها محمود أبو السعود من يمين مرماه.

كرة عرضية من إبراهيم عادل من يسار منطقة الجزاء قابلها فيستون ماييلي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أمسك بها محمود أبو السعود من يمين مرماه.

أحداث الشوط الثاني

بيراميدز ضغط بقوة في الشوط الثاني من أجل تسجيل هدف التعادل في شباك المقاولون العرب.

في الدقيقة 49 إبراهيم عادل مر يسار منطقة الجزاء ثم سدد كرة أرضية أبعدها محمود أبو السعود من أسفل يمين مرماه إلى ركلة ركنية.

كرة عرضية من كريم حافظ لاعب بيراميدز من يسار منطقة الجزاء أمسك بها محمود أبو السعود من يمين مرماه.

في الدقيقة 52 كرة عرضية من محمد الشيبي لاعب بيراميدز من جهة اليمين ابعدها دفاع المقاولون عن مناطق الخطورة.

هدف التعادل سجله فيستون ماييلي في الدقيقة 59 بعدما نفذت الركلة الحرة بعرضية من محمد الشيبي إلى داخل منطقة الجزاء قابلها فيستون ماييلي برأسية قوية سكنت أقصى يمين المرمى.

وجاء الهدف الثاني لصالح بيراميدز في الدقيقة 64 عن طريق إبراهيم عادل عقب تسديدة بباطن القدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء جهة اليسار سكنت أعلى يسار المرمى.

وسجل ماييلي الهدف الثاني له والثالث لفريق بيراميدز في الدقيقة 68 بعد تمريرة من إبراهيم عادل من يسار منطقة الجزاء وصلت إلى فيستون ماييلي المتمركز داخل منطقة الــ 6 ياردات فسدد الأخير كرة سكنت أعلى يسار المرمى.