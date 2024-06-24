الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وصل 48 جنيهًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 24 يونيو 2024

سعر الدولار
سعر الدولار

يحرص المواطنين المسافرين إلى الخارج على معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 24 يونيو 2024 عبر جوجل، حيث شهد سعر الدولار اليوم بمختلف البنوك المصرية، حالة من الاستقرار، ويأتي ذلك يكون بالتزامن مع بداية العمل في البنوك عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى؛ إذ بلغت العملة الأمريكية اليوم في البنك الأهلي المصري قيمة 48.2 جنيه للبيع، 48.1 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 24 يونيو 2024

وتستعرض «الدستور» سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، طبق آخر تحديث معلن عبر مواقع البنوك الرسمية، وذلك بشأن أسعار العملات الأجنبية.

 

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سعر الدولار في بنك قناة السويس
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 24 يونيو 2024 سجل في بنك قناة السويس نحو 48.1 جنيه للشراء، 48.2 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى استقر في بنك المصرف المتحد، اليوم الاثنين 24 يونيو 2024، ليسجل نحو 48.1 جنيه للشراء، 48.2 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سجل في البنك الأهلي، الاثنين 24 يونيو 2024، نحو 48.1 جنيه للشراء، 48.2 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقر في بنك مصر، اليوم الاثنين 24 يونيو 2024، عند 48.1 جنيه للشراء، 48.2 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سجل في البنك التجاري الدولي، اليوم الاثنين 24 يونيو 2024، نحو 48.1 جنيه للشراء، 48.2 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الاثنين 24 يونيو 2024، نحو 48.2 جنيه للشراء، 48.2 جنيه للبيع.

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أسعار العملات في مصر اليوم

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين 12.99 جنيه للشراء و13 جنيها للبيع مقابل سعر الجنيه المصري في بنك مصر.

 

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين 12.99 جنيه للشراء و13 جنيها للبيع، مقابل سعر الجنيه المصري بالبنك الأهلي.

 

سعر اليورو اليوم الإثنين 

سجل سعر اليورو اليوم 50.93 جنيه للشراء و51.16 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في بنك مصر.
وجاء سعر اليورو اليوم بنحو 50.93 جنيه للشراء و51.17 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي.

 

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.71 جنيه للشراء و12.73 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في بنك مصر.

أمام سعر الريال السعودي اليوم فسجل 12.71 جنيه للشراء و12.73 جنيه للبيع،مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي.

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