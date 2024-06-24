خبير اقتصادي يكشف سبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم بالبنوك اليوم

كشف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، عن أسباب ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه المصري بمعدل 70 قرشًا، مشيرًا إلى أن زيادة الطلب على الدولار زاد من سعره؛ بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى وقرب نهاية العام المالي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صالة التحرير”، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن زيادة الدولار مقابل الجنيه بقيمة من 80 لـ90 قرشًا صباح اليوم، مؤكدًا أن السوق السوداء لا وجود لها حاليا ولن يحدث أي زيادة للدولار مرة ثانية.

الحكومة لن تسمح بعودة السوق السوداء مرة أخرى

وتابع أن الحكومة لن تسمح بعودة السوق السوداء مرة أخرى، وأن اشتعال الحرب في المنطقة وحركة الملاحة في البحر الأحمر أثر على موارد قناة السويس، وسيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع في الدول.

ولفت "بدرة" إلى أن المواطن لابد أن ينتبه لكل ما يحدث حولنا والاستهداف المتعمد للاقتصاد العالمي.