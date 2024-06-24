مع دخول المريخ محيط برج الحمل.. تعرف على تأثير ذلك على مواليد جميع الأبراج

اكتمل القمر يوم 16 يونيو الماضي 2024، وبالأمس انتقل كوكب المريخ الأحمر إلى داخل محيط برج الحمل الناري، ويُعتقد أن المريخ في برجه الخاص يجلب الطاقة والعاطفة فهو كوكب مرتبط بالطاقة والأموال والحظ.



وحسب موقع Hindustan times فإن المريخ يتقوى في برج الحمل، البرج الذي يحكمه، ويوجه طاقاته.

دعونا نستكشف كيف سيؤثر ذلك على الجوانب المهنية والمالية لجميع مواليد الأبراج.

برج الحمل:

بالنسبة لمواليد برج الحمل، قد يكون لديك الدافع لإقامة اتصالات أو علاقات عمل جديدة، والتي يمكن أن تفيدك لكن كن حذرا من السلوك الحازم والعدواني.

في الأمور المتعلقة بالتمويل، قد تحصل على عوائد جيدة، ولكن تأكد من قراءة التفاصيل الدقيقة قبل التوقيع.

إن اتخاذ قرارات متهورة قد تؤدي إلى عواقب مالية سلبية هو أمر غير حكيم.



برج الثور:

هذا هو الوقت المناسب لبدء مشاريع عمل جديدة أو مشاريع تجارية كنت تخطط لها.

سيكون لديك التصميم والشجاعة والدافع لبدء شيء جديد أو تنمية شيء موجود بالفعل.

سيستفيد الباحثون عن عمل لكن يجب الحذر من الظهور بمظهر عدواني للغاية.

يعد هذا أيضًا أمرًا جيدًا لبدء دورات أو مهارات أو معارف جديدة، حيث يجعلك المريخ متحمسًا للتعلم والتغلب على التحديات.



برج الجوزاء:

من الناحية المهنية والمالية، قد لا يكون هذا هو الوقت المثالي قد تكون هناك تحديات أو انتكاسات أو حتى خسائر.

إذا كنت موظفًا، فمن المستحسن الابتعاد عن سياسات المكتب أو الصراع على السلطة، لأن ذلك قد يؤدي إلى فصلك من العمل.

بالنسبة للعاملين لحسابهم الخاص، قد تجلب هذه المرحلة فترات من عدم النشاط أو الضغط المالي مما يؤدي إلى خفض النفقات وتوفير الأموال.

ماليا احذر؛ من الممكن أن يتم التلاعب بك بسهولة أو اتخاذ قرارات غير عقلانية تؤدي إلى نتائج سلبية.

برج السرطان:

هذه مرحلة جيدة لبدء أنشطة جماعية أو تعاونات أو مشاريع جماعية جديدة تتعلق بمهنتك.

سيكون لديك الطاقة والدافع لتحقيق أهداف حياتك، ومع ذلك، لا تكن عدوانيًا وتحاول فرض أفكارك على الآخرين، مما قد يؤدي إلى صراعات في حياتك.

هناك سبلًا جديدة للدخل من خلال الأصدقاء أو المعارف.

برج الأسد:



إذا كنت موظفًا، فهناك قبول مهام أو مناصب جديدة ستسمح لك بالتقدم وتولي مهام مهمة.

بالنسبة لأصحاب الأعمال هذا هو الوقت المناسب لإطلاق منتجات أو خدمات جديدة تخطط لتقديمها.

لا تكن متهورًا ولا تتحمل مخاطر غير ضرورية.

برج العذراء:

هذا هو الوقت المناسب لتعلم مهارات جديدة، أو الالتحاق بدورات من شأنها توسيع مداركك، بالنسبة للمحترفين، يمكن أن يفتح هذا العبور إمكانيات رحلات العمل أو نقل الوظائف أو المهام الى البلدان الأجنبية.

قد يتمكن أصحاب الأعمال من تحديد أسواق جديدة أو شركاء أعمال أو فرص تصدير سيكون الطلاب الذين تقدموا للحصول على منح دراسية للدراسة في بلدان أخرى ناجحين.



برج الميزان:

على الصعيد المهني، قد تواجه بعض التحديات أو الصراعات أو حتى إنهاء الخدمة إذا كنت تعمل في مجالات مثل التمويل أو الاستثمارات أو التأمين.

المتاعب القانونية ممكنة كن حذرا ولا تستفز أحد.

بالنسبة للعاملين في مجال الأعمال، قد يؤدي ذلك إلى فترات من عدم النشاط أو الركود إذا كان عملك يتضمن التداول أو التعامل مع رؤوس أموال الآخرين، ليس هذا هو الوقت المناسب للخروج واستثمار الكثير من المال أو الاقتراض أو تحمل ديون مشتركة دون التفكير في العواقب.

برج العقرب:

هذا هو الوقت المناسب لبدء تحالفات تجارية جديدة، سيكون لديك الطاقة والرغبة في البحث عن مثل هذه العلاقات وبناءها من خلال مهارات الإقناع والتصميم، بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن عمل، فإن الحصول على وظيفة ممكن من خلال أصدقائك وايضا هذه فترة مربحة لأصحاب الأعمال حيث تزدهر الشراكات التجارية الجديدة.



برج القوس:

هذه فترة نشطة في حياتك المهنية حيث ستكون مليئًا بالطاقة والثقة والحماس للعمل ومواجهة المهام والتحديات الجديدة في مكان عملك.

قد يتم تكليفك بمهام أو مشاريع جديدة ومليئة بالتحديات ومرهقة ولكنها يمكن أن تدفعك الى الامام، يمثل هذا العبور فرصة لتعزيز الكفاءات للعاملين في صناعة الخدمات، بما في ذلك الرعاية الصحية.

برج الجدي:



هناك الكثير من الطاقة والحماس للأشياء التي تقوم بها والتي تحبها، سيكون لديك الدافع لتحمل المخاطر ووضع نفسك في المساعي الإبداعية أو الأعمال أو الهوايات التي تهمك.

قد يؤدي هذا إلى ابتكارات كثيرة إذا قمت بتوجيه هذه الطاقة بشكل إيجابي، يمكنك تطوير مشاريع جديدة تتحداك وتخرجك من منطقة الراحة الخاصة بك.



برج الدلو:

قد تكون هناك احتمالات لتطوير أو نقل أو شراء عقارات إذا رغب المرء في ذلك، ومع ذلك، لا تكن متسرعًا في اتخاذ القرار، مما قد يؤدي إلى تدهور تماسك الأسرة واستقرارها.

من الناحية المالية، فإن الاستثمارات في الإسكان أو العقارات أو السيارات أو الأصول العائلية ستؤدي إلى عوائد عالية.

برج الحوت:

هذه الفترة سيكون لديك فيها الكثير من الأفكار والطاقة العقلية، سيتم تعزيز قدرتك على التحليل والفهم والتفكير المنطقي، وهذا يجعله وقتًا مناسبًا للتركيز على التعلم أو التسجيل في دورات جديدة أو تعزيز تعلمك من خلال المزيد من القراءة، سيشهد الكتاب أو المتحدثون أو المدربون أو المعلمون أو المحترفون فترة مربحة. قد يكون هذا أيضًا وقتًا مناسبًا للاستثمار في أدوات وتقنيات الاتصال الجديدة.