إطلاق العام الأول من المرحلة الثانية لـ"حياة كريمة" بتكلفة 150 مليار جنيه

يأتي مشروع تطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" على رأس المشروعات التي تعتزم الدولة إطلاق مرحلة جديدة منها في 30 يونيو المقبل، بعد نجاح المرحلتين التمهيدية والأولى في تغطية شريحة كبيرة من سكان القرى بمختلف أنواع الخدمات من صحة وتعليم وشبكات مياه وصرف صحي وطرق وغيرها من الخدمات المتكاملة، فضلًا عن توفير فرص عمل وتحسين مستوى دخول الأفراد هناك بهدف خلق مجتمعات ريفية مستدامة والتصدي للهجرة الداخلية من الريف إلى الحضر.

مشروعات حياة كريمة

ووفق تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حصلت عليه "الدستور"، فإن مبادرة حياة كريمة تستهدف تطوير أكثر من 4700 قرية على ثلاثة مراحل تمتد بين عامي 2021 و2030 بتكلفة متوقعة في حدود 2 تريليون جنيه، حيث نفذت المرحلة الأولى على مستوى 1477 قرية في 52 مركز في نطاق 20 محافظة خلال الفترة بين 2021/2022- 2024/2025، بإجمالي 23 ألف مشروع استفاد منه 18 مليون مواطن بتكلفة قدرها 250 مليار جنيه، وبلغ نصيب محافظات الصعيد 68% من المشروعات المنفذه خلال المرحلة الأولى.

مخصصات حياة كريمة

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من المبادرة فى أول يوليو المقبل وتستمر لمدة 4 سنوات اعتبارًا من العام المالي 2024/2025 حتى 2027/2028، ويبلغ حجم مخصصات العام الأول من المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة نحو 150 مليار جنيه، موزعة بين مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بتكللفة 105.8 مليار جنيه بما يعادل 70 % من إجمالى التمويل، ومشروعات الصحة 11.2 مليار جنيه بنسبة 7%، ومشروعات الغاز الطبيعي 8.3 مليار جنيه بنسبة 6%، ومشروعات التعليم 6.7 مليار جنيه بنسبة 4%، فيما يبلغ حجم المخصصات الموجهة لمراكز الشباب 3.8 مليار جنيه، والكهرباء 3.7 مليار جنيه.

وتعتزم الحكومة في العام الأول من المرحلة الثانية أيضًا التوسع في مشروعات شبكات الطرق الداخلية بتكلفة 3.3 مليار جنيه، والطرق الرئيسية 2 مليار جنيه، وتأهيل الترع والكباري والري 2.1 مليار جنيه، إلى جانب مد الألياف الضوئية لتدعيم شبكات الإنترنت بتكلفة 2.4 مليار جنيه.

المرحلة الثانية من المبادرة

وحول المؤشرات المستهدفة فى المرحلة الثانية من حياة كريمة، تخطط الحكومة لتنفيذ 698 مشروع صرف صحى متكامل ورفع طاقات 97 من المحطات المعالجة المستهدفة إلى مليون م3/ يوم، ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب 2350 كم، وإنشاء 18 محطة مياه شرب جديدة، وتنفيذ 315 ألف وصلة مياه، و1.8 مليون وصلة صرف صحى منزلية.

كما تستهدف تطوير وإنشاء 4115 مدرسة و12565 فصل بتكلفة 6.7 مليار جنيه، تطوير وإنشاء 55 مستشفى و854 وحدة صحية بتكلفة 10.6 مليار جنيه، فضلًا عن إنشاء 493 نقطة إسعاف جديدة بتكلفة 600 مليون جنيه، وإنشاء 437 وحدة ومجمع خدمات حكومية بتكلفة 1.1 مليار جنيه.

وعلى صعيد مشروعات الطرق والطاقة، من المستهدف أيضًا تنفيذ 336 كوبرى بتكلفة 1.1 مليار جنيه، وتزويد 4 مليون وحدة سكنية بالغاز الطبيعى بتكلفة 8.3 مليار جنيه لزيادتها نسبة تغطيتها بالخدمة من 10% إلى 75%، وتطبين نحو 1654 كم من الترع.