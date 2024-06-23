الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

زراعة مليون و300 ألف شجرة بالمحافظات.. وزارة الزراعة تكشف التفاصيل

زراعة شجرة
زراعة شجرة

كشف الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، تفاصيل زراعة 1.3 مليون شجرة بـ7 محافظات، مؤكدًا أن الوزارة تعمل من أجل مكافحة التصحر بسبب التغيرات المناخية.

لم يحدث قطع لأي أشجار بمعرفة وزارة الزراعة

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صالة التحرير”، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن الوزارة تسعى  لمواجهة التصحر ومشكلات المناخ من خلال زراعة الأشجار، زيادة على الاستفادة من الأخشاب لتقليل الفاتورة الاستيرادية، مشيرًا إلى أنه لم يحدث قطع أي شجرة بمعرفة وزارة الزراعة، وكل الحدائق والمزارع التابعة للوزاة سليمة من شائعات أزمة قطع الأشجار.

وأكد عزوز أن فيديوهات قطع الأشجار المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، لا تمت لوزارة الزراعة بأي صلة.

وزارة الزراعة 1 3 مليون شجرة مكافحة التصحر التغيرات المناخية الفاتورة الإستيرادية الحدائق والمزارع أزمة قطع الأشجار

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