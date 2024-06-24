هل يستحق فيلم "ولاد رزق 3" هذه الضجة الإعلامية؟.. ناقدة فنية تجيب (فيديو)

قالت مها متبولي، الناقدة الفنية، إن منتج فيلم "ولاد رزق 3" له الحق في الترويج لبلده من خلال موسم الرياض أو من خلال فيلم مميز، موضحة أن حملة الدعاية لفيلم "ولاد رزق 3" كانت قوية جدًا، وأن الفيلم يستحق هذه الضجة الإعلامية الكبيرة، كونه تجاريًا وجذابًا بفضل النجوم المشاركين فيه والمخرج طارق العريان، بالإضافة إلى مشاهد الأكشن الممتعة التي ستجذب الشباب.

وأضافت متبولي، خلال لقائها مع الإعلامية كريمة عوض، في برنامج "حديث القاهرة"، على قناة "القاهرة والناس"، أنه عند مقارنة مبيعات تذاكر الأفلام على مر السنين، يجب النظر إلى أسعار التذاكر الحالية، وعدد شاشات العرض، وعدد السينمات، وحجم السينما، والتعداد السكاني.

وأوضحت أن الفيلم يحتوي على مواقف كوميدية وإيفاهات تهدف إلى الضحك فقط، وأن المخرج طارق العريان يركز على الرؤية البصرية أكثر من المحتوى، كما نوهت بأن الفيلم سيكون له جزء رابع، وسيظهر فيه كريم عبدالعزيز، مما يعزز الدعاية للسعودية باستخدام نجوم مصريين.

وفيما يتعلق بفيلم "اللعب مع العيال"، شددت "متبولي" على أنه فيلم مصري حقيقي يناقش الهوية والانتماء، وأكدت أن محمد إمام يتمتع بجاذبية، وأن سيناريو شريف عرفة متماسك، وأشادت بأداء باسم سمرة وأسماء جلال.