الأحد 23 يونيو 2024
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محمد رحيم يعيد غناء أغنية "جربت تموت" لإليسا بصوته (فيديو)

محمد رحيم
محمد رحيم

أعاد الملحن والمطرب محمد رحيم غناء أغنية “جربت تموت” للنجمة اللبنانية إليسا، وطرحها بصوته عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”.

وكان الملحن محمد رحيم تعاون مع النجمة اللبنانية إليسا في ألحان أغنية “جربت تموت” عام 2012 والتي قدمت كتتر مسلسل “مع سبق الإصرار” للنجمة غادة عبد الرازق، والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي خالد أمين، وتوزيع موسيقي عادل حقي.

وحققت أغنية “جربت تموت” للنجمة إليسا نجاحا ساحقا عقب طرحها في عام 2012 وتخطت نسبة مشاهدتها عبر موقع “يوتيوب” فقط حاجز الـ11 مليون مشاهدة عبر قناة إليسا الرسمية.

كلمات أغنية جربت تموت

وتقول كلمات الأغنية: “جربت فى مرة تقرب من انسان مجروح ضايع مهزوم محـروم من طعم الفرح ساعـة ما اتألم اتـكـلـم بـحـلاوة روح راجـع مـجـروح مـش قـادر يـهـرب من الـجـرح اطمن حس بدفئ فى ايديك حبيته لقيته فى حضنك طفل برئ طيبت جراحه اديته عينيك اديته مشاعرك مشيتوا طريق عرفته ازاى من تانى الفرح يسكن مطرح كل الاحزان وزرعت امان ولقيت الطرح فجاة بيدبل على ايد انسان جربت يخونك ويسيبك فى السكة حزين مش طايق حتى يحس بجرحك جربت عيونك تناديله تستنجد بيه ولقيته على دمعك واقف يضحك حنيت لمكان كان دايما يجمع بينكم ,  ولقيته بيخونك فيه جربت تواجه واحد بخيانته، هزمك جبروت فى عينيه كان نفسك تصرخ فى العالم , ملقيتش فى قلبك صوت ضحيت بحياتك والظالم بيجرب فيك الموت جربت تمووت؟”.

الملحن والمطرب محمد رحيم محمد رحيم جربة جربت تموت إليسا يوتيوب

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