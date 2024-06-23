الإحصاء: إيرادات الدولة تقفز لـ1.4 تريليون جنيه خلال 9 أشهر

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تحقيق مصر إيرادات مرتفعة لتصل إلى 1.4 تريليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من العام المالي الحالي 2023 /2024 مقارنة بنحو 925.1 مليار جنيه خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 475 مليار جنيه.

ارتفاع الإيرادات الضريبية

ولفت جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى أن الإيرادات الضريبية ساهمت بالنصيب الأكبر من إجمالى إيرادات الدولة بنسبة بلغت 72%، بعدما ارتفعت لأكثر من تريليون جنيه مسجله 1.046 تريليون جنيه خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي 2023 /2024 مقابل 740.7 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، في حين هبطت المنح من 2.3 مليار جنيه لـ1.7 مليار جنيه خلال فترة المقارنة ذاتها.

وسجلت ضريبة القيمة المضافة القيمة الأكبر بين جملة الإيرادات الضريبية بنحو 472.1 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي مقابل 366.8 مليار جنيه في الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، يليها الضريبة على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية بقيمة 371.4 مليار دولار مقابل 243.8 مليار دولار، والضرائب على الممتلكات 141.8 مليار دولار مقابل 91.2 مليار دولار.

الدعم والحماية الاجتماعية

من ناحية أخرى، أظهر التقرير، أن الحكومة عززت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 314.3 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 2023 /2024 مقابل 234.7 مليار جنيه خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه بزيادة 34.1%، واستحوذت المؤسسات الحكومية غير المالية على النصيب الأكبر من مخصصات الدعم بنحو 162.1 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام المالى الحالي مقابل 90.8 مليار جنيه فى الفترة المناظرة من العام السابق، بينما كان نصيب المؤسسات المالية الحكومية 5.1 مليار جنيه مقابل 4 مليارات جنيه خلال فترة المقارنة ذاتها.

مخصصات الأجور

كما ارتفعت مخصصات الأجور في الموازنة الحالية إلى نحو 368.3 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي مقابل 291.6 مليار جنيه فى الفترة المناظرة من موازنة العام السابق، وتضاعف إنفاق الدولة على سداد فوائد الدين من 595.8 مليار جنيه إلى 1175.1 مليار جنيه خلال فترة المقارنة ذاتها.