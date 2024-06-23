الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إبراهيم عادل: أركز في الدوري مع بيراميدز.. لكن حلمي الاحتراف

إبراهيم عادل
إبراهيم عادل

كشف إبراهيم عادل، جناح فريق بيراميدز، عن حلمه بخوض تجربة الاحتراف الخارجي خلال الفترة المقبلة.

وقال إبراهيم عادل في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "أركز في الدوري الوقت الراهن، لكن حلمي الاحتراف في أوروبا، أركز مع المنتخب الأوليمبي لحصد ميدالية في الأوليمبياد".

وعن مواجهة بيراميدز أمام المقاولون العرب، فقد أوضح: "نحمد الله على الفوز والمستوى الذي قدمناه والهدف الذي أحرزته وأتمنى أن نستمر على تحقيق الانتصارات".

وأضاف: "كل المواجهات المقبلة صعبة للغاية، وما زال الوقت مبكرًا حتى انتهاء الدوري، نحن فريق ينافس وطبيعي نتأخر في بعض المباريات لكننا نخرج من هذا الموقف".

وأكمل: "أشكر الجماهير التي جاءت اليوم لتدعمنا في هذا الطقس الحار، وأتمنى أن يزيدوا أكثر في المباريات المقبلة".

وكان بيراميدز قد حقق الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف بعدما كان متأخرًا بهدف دون رد في الشوط الأول.

تقدم جوزيف أوتشايا لصالح المقاولون العرب في الدقيقة 19، قبل أن ينجح بيراميدز في تسجيل 3 أهداف في الدقائق 59 و63 و68 من عمر المباراة.

ارتفع رصيد بيراميدز عند 62 نقطة في الصدارة وتوقف رصيد المقاولون العرب عند 19 نقطة في المركز السابع عشر.

أحداث الشوط الأول

ركلة حرة للمقاولون العرب في منتصف الملعب بعد اعاقة من كريم حافظ لمحاولة مرور مامادو نياس.

في الدقيقة الثامنة كرة عرضية من محمد عبد الناصر لاعب المقاولون من جهة اليمين وصلت سهلة لحارس بيراميدز أحمد الشناوي.

في الدقيقة العاشرة كرة عرضية من محمد الشيبي لاعب بيراميدز من جهة اليمين ابعدها مدافع المقاولون فاروقا نور الدين لرمية تماس.

تمريرة أمامية من مصطفى فتحي لم يقدر كريم حافظ على اللحاق بها جهة اليسار فمرت لركلة مرمى.

وجاء الهدف الأول لصالح المقاولون العرب في الدقيقة 19 عن طريق جوزيف أوتشايا بعدما نٌفذت الركلة الحرة بتسديدة من مرة واحدة من جوزيف أوتشايا مرت بغرابة من أحمد الشناوي حارس بيراميدز وسكنت منتصف المرمى.

في الدقيقة 24 تسديدة ضعيفة من جوزيف أوتشايا لاعب المقاولون العرب من يسار منطقة الجزاء أمسك بها الحارس أحمد الشناوي على مرتين.

تسديدة من إبراهيم عادل لاعب بيراميدز من يسار منطقة الجزاء مرت بعيدة عن القائم الأيسر.

في الدقيقة 29 تسديدة من محمد الشيبي لاعب بيراميدز من يمين منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

تسديدة من جوزيف أوتشايا لاعب المقاولون من خارج منطقة الجزاء أمسك بها أحمد الشناوي من منتصف مرماه.

في الدقيقة 36 رأسية من محمود صابر لاعب بيراميدز من داخل منطقة الجزاء ابعدها محمود أبو السعود من يمين مرماه.

كرة عرضية من إبراهيم عادل من يسار منطقة الجزاء قابلها فيستون ماييلي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أمسك بها محمود أبو السعود من يمين مرماه.

أحداث الشوط الثاني

بيراميدز ضغط بقوة في الشوط الثاني من أجل تسجيل هدف التعادل في شباك المقاولون العرب.

في الدقيقة 49 إبراهيم عادل مر يسار منطقة الجزاء ثم سدد كرة أرضية أبعدها محمود أبو السعود من أسفل يمين مرماه إلى ركلة ركنية.

كرة عرضية من كريم حافظ لاعب بيراميدز من يسار منطقة الجزاء أمسك بها محمود أبو السعود من يمين مرماه.

في الدقيقة 52 كرة عرضية من محمد الشيبي لاعب بيراميدز من جهة اليمين ابعدها دفاع المقاولون عن مناطق الخطورة.

هدف التعادل سجله فيستون ماييلي في الدقيقة 59 بعدما نفذت الركلة الحرة بعرضية من محمد الشيبي إلى داخل منطقة الجزاء قابلها فيستون ماييلي برأسية قوية سكنت أقصى يمين المرمى.

وجاء الهدف الثاني لصالح بيراميدز في الدقيقة 64 عن طريق إبراهيم عادل عقب تسديدة بباطن القدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء جهة اليسار سكنت أعلى يسار المرمى.

وسجل ماييلي الهدف الثاني له والثالث لفريق بيراميدز في الدقيقة 68 بعد تمريرة من إبراهيم عادل من يسار منطقة الجزاء وصلت إلى فيستون ماييلي المتمركز داخل منطقة الــ 6 ياردات فسدد الأخير كرة سكنت أعلى يسار المرمى.

إبراهيم عادل بيراميدز المقاولون العرب دوري نايل مباراة بيراميدز والمقاولون العرب

مواد متعلقة

كل 3 دقائق هدف.. بيراميدز "يلتهم" ذئاب الجبل بثلاثية فى الدورى

المقاولون العرب يتقدم على بيراميدز بهدف فى الشوط الأول

الأكثر قراءة

انتهاء الجلسة.. الزمالك يحسم قراره النهائى من «قمة الأزمة»

رسميا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة المنوفية

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

أدلت بأقوالها فى "خناقة المول".. قرار جديد من النيابة بحق زوجة إمام عاشور

مأساة في عزبة رستم.. شاب يقتل أسرته ويشعل النيران في جثثهم بالغربية

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

لواء. محسن الفحام

ما قبلها.. وما بعدها

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

عمليات مركزة.. خطة جيش الاحتلال لإنهاء الحرب البرية فى غزة وإعلان الانتصار

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

بعد اغتيال قيادى حماس "رائد سعد".. من التالى فى قائمة الاغتيالات الإسرائيلية؟