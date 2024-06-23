الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عبدالمسيح سمعان: الإجهاد الحراري سبب وفاة الحجاج هذا العام.. وهكذا تقي نفسك منه

الحجاج
الحجاج

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، الأستاذ بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية جامعة عين شمس، إن تأثير التغيرات المناخية على المحاصيل سيقلل الإنتاجية من 5 لـ20%، لافتا إلى أن محصول القطن فقط هو الذي يتعايش مع الحرارة العالية.

وتابع خلال لقائه ببرنامج “صالة التحرير”، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية “ صدى البلد”، أن الدخل القومي في الاقتصاد العالمي سيتأثر بالسلب لنحو 38 تريليون دولار، مما يعرض الأرض لظاهرة التصحر وفقدان خصوبة الأرض الزراعية، متوقعا هروب الأسماك في البحر والطيور في السماء لدول مناسبة له.

وتوقع الدكتور عبدالمسيح سمعان، زيادة الهجرة البيئية للمواطنين بسبب التغيرات المناخية، زيادة على دخول مياه الشواطئ للمنازل وغرق بعد المناطق، منوها أن الإجهاد الحراري قد يكون سبب وفيات الحجاج هذا العام، مطالبا بوضع المصاب بالإجهاد الحراري في «بانيو» مياه باردة لعودة الجسم مرة أخرى للحرارة الطبيعية.

 زيادة الأمراض التي تعيش في المناطق الحارة

وأشار “سمعان” إلى أن زيادة الأمراض التي تعيش في المناطق الحارة، ونفوق بعض أنواع الحيوانات والطيور،مؤكدًا أن تداعيات التغيرات المناخية وصل لبلدان العالم المتقدم وليس النامي فقط، ومصر تتحرك حاليا نحو الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة الهيدروجين الأخضر؛ لتصبح قوة اقتصادية عالمية، وزراعة أشجار المانجروف على الشواطئ يقينا خطر الغرق.

عبدالمسيح سمعان الإجهاد الحراري وفيات الحجاج التغيرات المناخية الحرارة العالية ظاهرة التصحر

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