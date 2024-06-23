الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أمجد الوكيل لـ"الدستور": محطة الضبعة ستوفر 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا

الدكتور أمجد الوكيل
الدكتور أمجد الوكيل

قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إن مشروع محطة الضبعة النووية سيسهم في توفير كميات كبيرة من الغاز الطبيعي سنويا.

وأضاف الوكيل- في تصريح له خلال الندوة التي نظمتها “ الدستور” بعنوان "دور الطاقة النووية في دعم أهداف التنمية المستدامة"- أن بافتراض أن محطة الضبعة النووية تعمل بكامل طاقتها فهذا يؤدي إلى توفير 7 مليارات متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي.

وأشار إلى أن المشروع النووي سيساهم في المزيد من جودة الحياة للإنسان المصري من خلال توفير طاقة نظيفة وفرص عمل بالإضافة إلى الارتقاء بالبنية التحتية.

وأكد رئيس هيئة المحطات النووية أن تأثير المحطة النووية والطاقة النووية ليس فقط من وجهة النظر الكهربائية ولكن من وجهة نظر جميع أهداف التنمية المستدامة بجميع أبعادها الثلاثة "الاقتصادية والبيئية والاجتماعية"، وبجميع محاورها بدءا من أول محور التنمية الاقتصادية انتهاء بالتنمية العمرانية.

وحضر د. أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ندوة تحت عنوان "دور الطاقة النووية في دعم أهداف التنمية المستدامة" تلبية لدعوة "الدستور"؛ لتعريف المواطن المصري بالجهود التي تبذلها أجهزة ووزارات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 والتقدم المحرز بمشروع المحطة النووية بالضبعة ودور المشروع في تحقيق الاستدامة.

كما حضر الندوة من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المهندس محمد رمضان بدوى، نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة، واللواء يسن صيام، مساعد رئيس مجلس الإدارة للأمن والإعلام، والدكتور محمد دويدار مدير مشروع الضبعة النووي، والمهندس تامر شميس رئيس قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس خالد عطية - النائب الأول لمدير مشروع الضبعة النووي.

الدكتور أمجد الوكيل هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المحطات النووية توليد الكهرباء الكهرباء محطة الضبعة النووية

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